Weißensberg freut sich aufs Kinderfest

Auf der Internetseite läuft schon der Countdown: Am Sonntag, 24. Juli, feiert Weißensberg sein Kinderfest. Traditionell startet der Festtag bereits um sechs Uhr früh mit einem Böllerschießen. Nach Festgottesdienst und Umzug beginnt für viele der gut 340 Kinder der wichtigste Teil des Tages: die Spiele.

Vor 77 Jahren ist das Kinderfest in Weißensberg ins Leben gerufen worden. Feste Bestandteile sind neben dem Kinderfestgottesdienst in St.Markus, der um 9.30 Uhr beginnt, der Festumzug der jungen Weißensberger, der Ballonwettbewerb und die Spiele. Ihre Ballone nehmen die Kinder nach dem Gottesdienst entgegen und ziehen anschließend durch die Gemeinde zum Festplatz an der Festhalle.

Dort eröffnet Bürgermeister Hans Kern das Kinderfest offiziell um 11.30 Uhr. Einige Weißensberger Grundschüler werden ihrem großen Auftritt entgegenfiebern: Drittklässler tragen das Kinderfestgedicht vor. Nach dem gemeinsam gesungenen Kinderfestlied steht der erste Höhepunkt des Festtags an – der Nachwuchs lässt seine Luftballons steigen. Die Buben und Mädchen hoffen natürlich, dass ihr eigener Ballon den weitesten Weg zurückliegt und ein Finder die angebundene Karte an den Bodensee zurückschickt, gibt es doch dafür einen kleinen Preis. In den vergangenen Jahren hatten zwei der Ballone über dreihundert Kilometer geschafft.

Junge Radler messen sich beim Turnier

Nach einem Auftritt der Jugendkapelle des Weißensberger Musikvereins und einem gemeinsamen Mittagessen auf dem Festplatz führt der Nachwuchs aus dem Kindergarten ein kleines Stück auf. Dann heißt es: auf zu den Spielen! In mehrere Altersgruppen unterteilt, geht es um Klassiker wie Büchsenwerfen, Mohrenkopfschleuder, Hindernislauf, Nagelbalken oder auf einen Gokartparcours. Je nach erreichter Punktezahl gibt es dann verschiedene Preise für die Buben und Mädchen.

Schließlich steht auch noch ein Geschicklichkeitsturnier für junge Radler an, das um 15.30 Uhr startet. Am Abend dürfen dann auch die rund 200 freiwilligen Helfer des Weißensberger Kinderfestes etwas verschnaufen: Ab 18 Uhr spielen die Weißensberger Musiker zum Ausklang des Festtages.