Weißensberg bekommt eine neue Dorfmitte

Die bekanntermaßen weit verzweigte, durch viele Straßen teilweise durchtrennte Gemeinde Weißensberg schafft sich einen neuen Dorfmittelpunkt rund um die frisch sanierte Festhalle. War bislang „nur“ von einer Neugestaltung der Außenanlagen und des Vorplatzes der Halle die Rede, so soll der Bereich des neuen Dorfzentrums nun deutlich erweitert werden. Zentrale Punkte der neuen Planung sind die Verlegung eines Teils der Schulstraße nach Nordosten, der Neubau eines Rathauses und die Schaffung eines zusätzlichen Platzes („Rathausplatz“) durch die Umgestaltung des Parkplatzes am Friedhof. Das Vorhaben soll in zwei Bauabschnitten realisiert werden – zunächst 2019 mit der Platzgestaltung, 2020 dann mit dem Rathausneubau.

Man könnte fast sagen – hier wurde aus der Not eine Tugend gemacht. Denn die Gemeinde wollte zunächst nur den Bereich rund um die Festhalle inklusive Vorplatz sanieren und neu gestalten. Dafür hatte sie, wie mehrfach berichtet, einen Antrag im Rahmen des Förderprogramms ELER (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) gestellt. Nachdem dieser jedoch im Dezember 2017 abgelehnt wurde, unternahm die Gemeinde Anfang des Jahres einen neuen Anlauf und ließ sich in das „Bayerische Dorferneuerungsprogramm“ aufnehmen. Und so wie es aussieht, dürfte die Förderung jetzt noch höher ausfallen.

50 Prozent Förderung

Bernd Zimmermann vom Ingenieurbüro Zimmermann & Meixner (Amtzell), der gemeinsam mit Architekt Hermann Kaufmann (Schwarzach/Vorarlberg) das Projekt am Donnerstagabend im Gemeinderat erläuterte, geht von geschätzten Kosten in Höhe von knapp 1,2 Millionen Euro aus. Die Summe umfasst die gesamte Neugestaltung der Außenanlagen und Plätze – unter anderem die Straßenbauarbeiten, Pflasterung, Beläge, Mauern, Treppen, Beleuchtung, Bepflanzung und Spielgeräte. Nicht enthalten ist der Rathausneubau, der erst im zweiten Bauabschnitt umgesetzt werden soll. Laut Zimmermann kann die Gemeinde bei der Finanzierung des Projekts mit einem Förderanteil von rund 50 Prozent rechnen.

Mit der „Weiterentwicklung des Konzepts in Richtung Rathaus“ haben sich für die künftige Ortsmitte ganz neue Möglichkeiten aufgetan, erklärte Zimmermann. Durch die Straßenverlegung werde die „Höhenlage verändert“, so dass unterhalb des „alten“ Vorplatzes („Hallenplatz“) ein neuer Platz, der künftige „Rathausplatz“, entstehen kann, für den wiederum eine Teilfläche des jetzigen Friedhof-Parkplatzes umgewandelt werden soll. Eine Treppenanlage soll dann den Höhenunterschied zwischen dem oberen und unteren Platz ausgleichen. „Das Rathausgebäude übernimmt dabei eine Art Scharnierfunktion“.

Abgesehen davon, dass der Bereich unmittelbar um die Festhalle durch die Neugestaltung aufgewertet und eine deutlich höhere Aufenthaltsqualität erlangt, wird es auch im Bereich des künftigen Rathausplatzes eine Reihe von Neuerungen geben. So wird dort an der südwestlichen Seite die Bushaltestelle neu platziert. Am unteren Ende soll ein Brunnen errichtet werden. Auch die Zufahrt von der Schulstraße zur Festhalle ist gewährleistet – sie wird ebenerdig hinter dem Rathaus verlaufen.

Die Planer versprachen, dass weggefallene Parkplätze an anderer Stelle rund um den neuen Dorfplatz ersetzt werden – am Ende sollen es sogar ein paar mehr sein, wie Zimmermann den Räten versicherte. Ohne große Diskussion gaben diese am Ende dem Planentwurf einstimmig ihren Segen. Dass auf dem Gelände jenseits der Schulstraße (in nordöstlicher Richtung) in den nächsten Jahren mehrere Gebäude mit Seniorenwohnungen beziehungsweise betreutem Wohnen entstehen sollen, ist nur aus den Planzeichnungen ersichtlich. In der Sitzung selbst war dies noch kein Thema.