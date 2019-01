Weißensberg baut Seniorenwohnungen im Dorfzentrum

Volldampf voraus heißt es in Sachen „Neues Dorfzentrum Weißensberg“. Nachdem der Gemeinderat noch im alten Jahr die Voraussetzungen für die Neugestaltung des Festhallenareals geschaffen hat, wurde bei der Sitzung am Donnerstagabend der Bebauungsplan (B-Plan) „Ortskern-Neugestaltung“ auf den Weg gebracht. Wie berichtet sollen nordöstlich der Schulstraße, also vis-à-vis des Festhallengeländes, fünf Wohnhäuser errichtet werden, in denen größtenteils Seniorenwohnungen und Sozialräume vorgesehen sind.

Wie Stadtplaner Merlin Rehmann vom Lindauer Büro Sieber bei der Präsentation des Planentwurfs erklärte, sollen die neuen Gebäude die Stichstraße von der Schulstraße zum Vereinsheim säumen –links des Weges sind drei, rechts davon zwei Wohnhäuser vorgesehen. Die beiden vorhandenen Häuser – ein landwirtschaftliches Gebäude und ein Wohnhaus dies- und jenseits der Stichstraße – müssen dafür abgerissen werden.

Tiefgarage erweitert

Unter den beiden nordwestlich gelegenen Häusern soll eine Tiefgarage eingebaut werden. War eine solche zunächst nur auf der Fläche des mittleren Gebäudes geplant, sprachen sich die Räte nach kurzer Diskussion für eine Erweiterung auf das nördliche Wohngebäude aus. Damit würde „mehr Flexibilität“ für ausreichend Stellplätze geschaffen und gleichzeitig der Parkraum am Friedhof und in der Umgebung entlastet.

Der B-Plan sehe für die fünf Häuser „großzügige Baugrenzen“ vor, so Rehmann. Was die Dachformen betrifft, seien Sattel-, Walm- und Pultdächer möglich, aber keine Flachdächer. Für Solaranlagen wurde festgelegt, dass sie maximal auf einen Meter aufgeständert werden können. Befürchtungen von Ratsmitglied Uwe Thalheimer (Freie Wählerschaft), dass die beiden vorderen Wohnhäuser zu nahe an der künftig nach Norden verlegten Schulstraße liegen könnten, wurden von anderen Räten nicht geteilt. Planer Rehmann wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die begrünte Rabatte zum Straßenraum noch genügend Platz bieten würde. Abgesehen davon sei eine „gewisse Verdichtung im Ortskern“ durchaus gewollt.

Laut Rehmann wird der B-Plan im sogenannten „beschleunigten Verfahren“ abgewickelt, das eine frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange vorsieht. Damit sei auch „kein Umweltbericht erforderlich“. Dennoch wolle man dem Schutz von Natur und Pflanzen gerecht werden, das heißt, zusätzlich zu den drei Bäumen, die erhalten werden können, Baumpflanzungen vornehmen. Zudem soll bei der Beleuchtung des Planungsgebiets „Rücksicht auf Insekten“ genommen werden. Weil das vorhandene Biotop unterhalb der Neubebauung entfallen muss, werde eine „ortsnahe Alternative“ weiter nördlich am Bach geschaffen, so Rehmann.

Neu: „Gemeinbedarfsfläche“

Den Auflagen in Sachen Lärmschutz – gegenüber den benachbarten Gebäuden Vereinsheim und Festhalle sowie der Bahnlinie – werde man zum einen dadurch gerecht, dass das neue Baugebiet in Übereinstimmung mit dem Landratsamt statt bisher als „Wohngebiet“ künftig als „Gemeinbedarfsfläche“ ausgewiesen wird, erklärte der Stadtplaner. Zum andern sollen die Räume in den neuen Häusern so ausgerichtet werden, dass der „Ruhebereich weg von den Lärmquellen“ liegt. Alternativ seien auch Lüftungsanlagen in den Wohnungen denkbar.

Am Ende billigten die Räte den Entwurf einstimmig. Damit kann der B-Plan „Ortskern-Neugestaltung“ in etwa zwei Wochen bekanntgemacht werden und eine Woche später für einen Monat zur öffentlichen Auslegung kommen.