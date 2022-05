Vorstandswahl des Frauenbundes

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Donnerstag, den 28. April fand in der Weißensberger Festhalle die Jahreshauptversammlung des Zweigvereins Weißensberg/Hergensweiler vom Katholischen Frauenbund statt.

Im Rahmen der Versammlung standen die Neuwahlen des kompletten Vorstandsteams an. Das bisherige Vorstandsteam hatte bereits bei der letzten Wahl mitgeteilt, dass es die letzte Wahlperiode sei, für die sie zur Verfügung stehen.

Der Weißensberger Frauenbund wird zukünftig von einem 5er Team geleitet. In den Vorstand wurden Alexandra Kaeß, Angela Huber, Irene Günthör, Franziska Kaeß und Marion Heuchert gewählt. Als Beisitzer haben sich noch die bisherigen Vorstände Karin Altmannsperger, Raingard Birk wählen lassen. Die Gruppe Hergensweiler wird durch Gertrud Betz und Gerlinde Biesenberger vertreten.

Der bisherige Vorstand wurde seit mehr als 30 Jahren von Karin Altmannsperger und Raingard Birk im Wechsel geführt. Unterstützt wurden sie bei ihrer Arbeit von den anderen langjährigen Vorstandsmitgliedern Heidi Müller (Schriftführerin), Maria Böhmer (Kassier), Senzi Eggl, Lioba Pagel und Hermine Filimon.

In dieser langen Zeit haben sie den Verein mit großem Engagement und Einsatz geleitet und mit ihren vielseitigen Vereinsaufgaben vieles bewegt. Der neue Vorstand gab einen kurzen Überblick über die Vielzahl der Aufgaben und Einsätze, die das langjährige Vorstandsteam in dieser langen Zeit durchgeführt hat.

Dem scheidenden Vorstandsteam wurden Blumen in den Vereinsfarben überreicht mit je einer Silberperle. Die Silberperle als Symbol dafür, dass sie jetzt mit silbernem Haar nach so langer Zeit aus dem Vorstand scheiden und ihre Arbeit so wertvoll wie die Perlen für den Verein sind.