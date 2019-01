Volksbegehren: Eintragung startet in Kürze

Das von der ÖDP, den Grünen und dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) initiierte und von zahlreichen Bündnispartnern getragene Volksbegehren „Artenvielfalt – Rettet die Bienen“ stößt in Weißensberg auf offene Ohren. Die Gemeinde unterstütze die Ziele des Volksbegehrens, erklärte Bürgermeister Hans Kern in der jüngsten Ratssitzung. Man habe bereits im vergangenen Jahr Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität gesetzt und werde diese auch im laufenden Jahr fortsetzen. Mehr Blühwiesen, weniger Pestizide und eine nachhaltige Landwirtschaft sind die zentralen Forderungen des Volksbegehren. Wie in allen bayerischen Städten und Gemeinden haben Weißensbergs Bürgerinnen und Bürger ab 31. Januar zwei Wochen lang Zeit, sich für das Volksbegehren einzutragen. Dies ist sowohl im Rathaus Weißensberg als auch bei der Verwaltungsgemeinschaft Sigmarszell im Rathaus Schlachters möglich. Ganz wichtig: Die Stimmberechtigten müssen zur Eintragung ihren Personalausweis oder ihren Reisepass mitbringen. Eine Eintragung per Brief ist nicht möglich. Mit rund einer Million Unterschriften sei die Hürde für ein erfolgreiches Volksbegehren „sehr hoch“, so Bürgermeister Kern. Immerhin müssen sich innerhalb von 14 Tagen zehn Prozent der bayerischen Wahlbevölkerung in den Rathäusern eintragen. Nur wenn die entsprechende Zahl an Unterschriften erreicht wird, kommt es in sechs Monaten zum Volksentscheid.