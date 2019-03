Keine Chance hatten Bürgermeister Hans Kern und die Räteschar – die Übermacht der Narren war einfach zu groß. Denn nicht nur Geister und Monster aus dem Dorf hatten am Freitagabend das Rathaus umzingelt. Auch Achberger Kolderar, Schönauer Hexen, Lindauer Sagen, Fetzenhexen aus Bösenreutin und viele andere Hästräger aus der Region waren gekommen, um den Weißensberger Narrenverein (WNV) beim Sturm aufs Rathaus zu unterstützen.

Das Kommando hatte WNV-Präsidentin Melanie Flax, welche die Narrenschar und ihre Verbündeten immer wieder aufs Neue mit lauten „Hu-Huii“-Rufen anfeuerte. Doch bevor die Räte ihres Amtes enthoben und aus dem Rathaus geworfen wurden, stellten Weihergeister und Monster den doppelköpfigen Narrenbaum auf – Symbol für den Beginn der närrischen Regierungszeit.

„Jetzt aber los, ihr Monster und Geister, auf geht’s, hinein – stürmt das Rathaus und lasst euch nicht bestechen durch Krapfen und Wein“, rief Flax dem tobenden Narrenvolk zu, während sich die Räte noch hinter den Fenstern des Sitzungssaales verschanzten. Doch der Rathausschlüssel war rasch gefunden. Somit blieb Bürgermeister und Räten nur noch der Fluchtweg durchs Fenster und über die bereitgestellte Rutsche ins Freie. Aber dort wartete bereits die übermächtige Narrenschar auf die Flüchtigen. Und so wurde ein Rat nach dem andern unters Netz geschoben und sicherheitshalber erst mal gefangen gehalten.

Baustellenbedingt – zurzeit ist die Bahnbrücke an der Kirchstraße gesperrt – musste der traditionelle Umzug hinunter zum Narrenheim diesmal ausfallen. So wurde Bürgermeister und Räten diesmal die Henkersmahlzeit neben dem Rathaus im benachbarten Feuerwehrhaus serviert. Zuvor versuchten selbige noch, das närrische Volk zu besänftigen, indem sie frische Krapfen verteilten.

Nun war es an der Zeit, die Absetzungserklärung zu verlesen. Dabei wagte WNV-Präsidentin Flax zunächst einmal einen „Blick in die Zukunft“ und zitierte aus Vorschlägen der Dorfbevölkerung. Demnach sollte, nicht zuletzt wegen der Parkplatznot im Dorf, am Kirch-Parkplatz „ein Parkdeck mit einer Etage“ errichtet werden. Damit könnte im Winter auf Etage Null das Discozelt vom Fasnetsumzug untergebracht werden, auf Etage eins im Sommer das Gleiche für den Musikverein – womit immer noch eine Etage fürs Parken zur Verfügung stehen würde. Natürlich dürften auch die Anschlüsse für die Grillanlage nicht fehlen. Vorgeschlagen wurde außerdem ein Umbau der Eisstockbahn, überdacht und mit Heizung – dazu noch eine Tontauben-Abschussanlage, womit Weißensberg endlich mal ein Bürgerschießen veranstalten könnte.

Schließlich konnte sich die Narrenpräsidentin auch nicht verkneifen, einen ganz speziellen Tipp für das künftige Sauberhalten der hochheiligen Festhalle loszuwerden: „Latexfarbe an die Wand, dann ist nicht so groß das Gewimmere. Die kann man abwaschen, da ist’s dann egal, ob ein Senior mit zitternder Hand, ein Kind mit Übermut oder ein Ballbesucher mit drei Promille rauscht an die Wand.“