Viel Positives von der Jahreshauptversammlung

Als die Feuerwehr Weißensberg ihre Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in die Festhalle geladen hat, gab es viel Positives zu berichten.

Der 2. Vorstand Michael Wechs gab einen Rückblick über die Vereinstätigkeiten des vergangenen Jahres, welche trotz der Pandemie umfangreich waren. Als besonderes Projekt lobte er die gemeinschaftliche Arbeit und Fertigstellung des neuen Jugendcontainers, der den Jugendlichen als neue Umkleide zu Verfügung steht. Auch konnte im vergangenen Jahr ein Ausflug für die aktive Wehr organisiert werden. Eine Wanderung durch das Hinterland mit Verpflegungsstationen, die durch die Nachbarwehr Hergensweiler perfekt getimet und in reichlichen Mengen organisiert wurde. Als Ziel wurde eine Wirtschaft in Obernützenbrugg ausgewählt, welche die hungrige Mannschaft in einem überdachten Biergarten verköstigte.

Der 1. Kommandant Tobias Zenker berichtete von einem leichten Rückgang der Einsätze, aber trotzdem mehr Einsatzstunden für das Jahr 2021, was unter anderem an den damals geltenden Corona-Regeln als Ursache vermutet wird. Besonders erfreulich ist der Zuwachs bei den Mitgliedern. Dieser zeichnet sich nicht nur in der Jugendabteilung, sondern auch bei den Erwachsenen ab. Im vergangenen Jahr konnten somit 8 neue aktive Mitglieder in die Feuerwehr aufgenommen werden, was einer Steigerung von 10 Prozent entspricht. Auch die Digitalisierung der Feuerwehr schreitet voran. So wurde die Anschaffung einer Software, welche die Dokumentation der Einsatzmittel in Bezug auf ihre Prüffristen aufzeichnet und auch entsprechend archiviert, in die Wege geleitet. Eine weitere zusätzliche Software zur Unterstützung der Alarmierung wurde ebenso gekauft. Mit dieser Zusatzsoftware können sich alle aktiven Mitglieder der Feuerwehr eine App auf ihr Mobiltelefon laden, die im Alarmfall auslöst und die notwendigsten Informationen zum Einsatz anzeigt.

Von Seiten der Inspektion sprach KBM Christian Buchmüller zu den Kameraden/innen aus Weißensberg. Er bestätigte, dass die Übergabe an die neue Führung perfekt funktioniere und Feuerwehr nicht nur aus Gerät sondern auch aus der Mannschaft besteht. Für letzteres ist eine gute Kameradschaft unabdingbar, dies funktioniert in Weißensberg hervorragend. Auch die Zusammenarbeit mit den neuen Kommandanten auf Kreisebene sei durchwegs positiv.