Vertrauen auf Jesus ist ihre Botschaft

Wer kennt sie nicht, die biblische Geschichte vom wundersamen Fischfang der Jünger mit dem auferstandenen Jesus am See von Galiläa. Sie zu erzählen, ist eine Seite. Sie in einem Musical auf die Bühne zu bringen, ist eine andere. Die Sängerinnen und Sänger der Musikkids kunterbunt und der KISI-Gods singing kids aus Scheidegg haben die Geschichte als Petrus-Minimusical „Ich gehe jetzt fischen“ an Himmelfahrt in der Weißensberger Pfarrkirche aufgeführt. Mit viel Lust am gemeinsamen Liedersingen in einem kreativen Bühnenbild.

Ein Holzboot mit Paddeln auf der einen Seite, ein Lagerfeuer auf der anderen. Blauer Stoff für das Wasser, aus dem Seegras herauswächst. Eine Bambushütte. Im Hintergrund die Projektion des See von Genezareth. Die jungen Darsteller unter der Leitung von Enrico Pintus haben sich einiges einfallen lassen, um die biblische Szene so echt wie möglich wieder zu geben. Mit viel Rhythmus und tänzerischem Sound stimmten die 30 Kinder und Jugendlichen das rund 60-minütige Musical an. „Hejaho, Du bist willkommen. Bei uns bist Du richtig. Wir freuen uns über Dich. Dick und dünn, alt und jung. Alle“, klangen Liedzeilen zur Begrüßung der vielen Zuschauer.

Schaf „Pauli“ führt auf die Geschichte hin

Bevor es richtig losging, stellte Enrico Pintus das Schäfchen Pauli vor. Ein schwarzes in Gestalt einer Handpuppe, das nicht aus dem Beichtstuhl hervorlugte, denn dort sei es wohl schon gewesen, sondern aus der Bambushütte. Im Dialog mit Pauli führte er kindgerecht auf das Ereignis am See hin. Fragen, wer Jesus überhaupt gewesen sei, was sich an Ostern – außer Osterhasen – zugetragen habe. „Megasupercool“ sei, dass Jesus auferstanden ist. So spielt das Musical nach der Auferweckung. Zuvor seien die Jünger mit ihm gelaufen. Jetzt, wo er nicht mehr da ist, wüssten sie nichts mit sich anzufangen. Also gingen sie wieder fischen. Sie machten das, was sie am besten konnten. „Ich gehe jetzt fischen“ stimmten die Kids voller Zuversicht an, während einige von ihnen das Boot bestiegen und die Netze auswarfen. Die ganz Kleinen in silbrig-schuppig glänzenden Kostümen mimten die Fische, die sich im Wasser tummelten. Doch kein Fang wollte ins Netz gehen. „Seht, da steht jemand am Ufer!“, rief plötzlich einer. „Freunde, habt ihr nicht einen Fisch für mich?“, fragte dieser. Auf der rechten Seite des Bootes sollten sie ihr Glück versuchen. Mit vereinten Kräften ein letztes Mal.

„Zieht, zieht, gebt nicht auf, legt euch in die Ruder. Was für ein grandioser Fang!“, ist die Freude groß. 153 Fische und das Netz ist heil geblieben. Vertrauen auf Jesus und seine Botschaft ist die Losung ihres Musicals. Wenn sie sich am Lagerfeuer an Brot und Fischen die leeren Mägen füllen.

„Wie mein Vater mich in die Welt gesandt hat, sende ich jetzt Euch in die Welt“, gibt er den Kindern und Erwachsenen mit auf ihren Weg. Pfarrer Anton Latawiec, den hier alle nur liebevoll „Pfarrer Anton“ nennen, war das Schlusswort vorbehalten. „Wunderbar, macht weiter so!“, brachte er seine Anerkennung zum Ausdruck. Oft würde er an dem See sitzen, wo er so viel Freude erlebt habe.

Nirgendwo gebe es einen schöneren See. Nächste Woche ist er wieder dort und wer weiß, vielleicht bringt er ja ein paar Fische mit.