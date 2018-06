Unbekannte stehlen Diesel aus Bagger

Bislang Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Weißensberg Diesel gestohlen. Ein Mitarbeiter einer Baufirma meldete der Polizei, dass jemand an einem Bagger Diesel abgezapft hat. Der Bagger stand an der Baustelle unterhalb der Autobahnunterführung. Der Tankdeckel an dem Bagger wurde laut Polizei vermutlich mit einer großen Rohrzange geöffnet. Die mutmaßlichen Täter zapften 230 Liter Diesel im Wert von über 300 Euro ab. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte mit der Lindauer Polizei unter Telefon 08382/9100 in Verbindung setzen.