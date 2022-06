Ultraleichtflugzeug kippt nach Landung vorn über

Zu einem Unfall mit einem Ultraleichtflugzeug ist es am Samstag um 15.47 Uhr gekommen. Wie die Polizei mitteilt, flogen ein 77-jähriger Rentner und sein 30-jähriger Begleiter aus dem Raum Kempten mit dem Fluggerät von Kempten zum Flugplatz Wildberg. Der 77-Jährige flog die Landebahn untypisch an, setzt aber normal auf. Anschließend bremste er wohl zu stark ab. Durch das starke Abbremsen stellte sich das Fluggerät über den Rotor auf und kippte vornüber, wie es heißt. Dadurch wurden die beiden Insassen verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus Lindau gebracht, dort ärztlich versorgt und im Anschluss daran stationär zur Beobachtung aufgenommen. Am Fluggerät entstand ein Schaden in Höhe von etwa 35 000 Euro. Den 77-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.