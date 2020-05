Treppe bei der Festhalle wird beleuchtet

Die Neugestaltung des Außenbereichs der Weißensberger Festhalle hat in den vergangenen Wochen große Fortschritte gemacht. Was noch fehlt, ist unter anderem die Beleuchtung für den Treppenaufgang. Wie Bürgermeister Hans Kern in der jüngsten Ratssitzung bekanntgab, habe er dafür zwischenzeitlich den Auftrag vergeben, nachdem die vorausgegangene Sitzung Corona-bedingt ausgefallen war. Die Kosten für diese Baumaßnahme liegen bei rund 11 000 Euro.

Die Treppe seitlich vom Festhalleneingang führt hinauf zur Schulstraße, wo auch neue Parkplätze angelegt wurden. Ursprünglich war hier ein Geländer mit beleuchtetem Handlauf vorgesehen. Davon sei man aber inzwischen abgekommen, so Kern, weil sich andernorts gezeigt habe, dass sich im Laufe der Zeit unterhalb der Lampen zwischen den Geländerstäben zahlreiche Spinnennetze bilden würden – zum Nachteil vieler Insekten.

Die jetzt gewählte Variante sieht stattdessen zwei sogenannte Pollerleuchten auf den beiden Treppenebenen sowie eine zusätzliche Wandleuchte ganz oben vor.

Die entsprechenden Arbeiten sollen in Kürze aufgenommen werden.