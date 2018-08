Ein Auffahrunfall mit 5000 Euro Schaden hat sich am Wochenende in Rothkreuz ereignet. Weil ein vor ihm fahrender Wagen abbiegen wollte, musste ein Autofahrer abbremsen. Sein Hintermann bemerkte das allerdings zu spät und prallte auf den Bremsenden. Am hinteren Fahrzeug entstand deshalb laut Polizeibericht ein wirtschaftlicher Totalschaden: Das Auto musste abgeschleppt werden.