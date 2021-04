Teure Parfums bei Kontrolle bei Weißensberg gefunden

Eine Streife der Grenzpolizei Lindau am Montag, 12. April, einen 34-jährigen rumänischen Staatsangehörigen auf der BAB A 96 kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Autos mit deutscher Zulassung konnten diverse teure und originalverpackte Parfums aufgefunden werden. Einen Eigentumsnachweis konnte der reisende Mann nicht vorweisen, so die Polizei in ihrem Bericht. Erste Ermittlungen führten zu einem Ladendiebstahl aus dem Bereich Friedrichhafen. Gegen den Dieb wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, erklärt die Polizei abschließend.