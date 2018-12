Tennisclub erhält Zuschuss von Gemeinde

Weil 77 der insgesamt 260 Mitglieder des TC Sigmarszell aus Weißenberg stammen, wird sich die Gemeinde Weißensberg am Unterhalt der Sportanlage und an der Jugendförderung finanziell beteiligen. Wie der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschloss, wird dem Tennisclub eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 1334,76 Euro für das Jahr 2018 als „freiwillige Leistung“ gewährt. Die Summe setzt sich aus 914,76 Euro für die Sportanlage und 420 Euro für die Jugendförderung zusammen.

Der Zuschuss der Gemeinde Weißensberg orientiert sich an den Richtlinien für die Vereinsförderung, die die Gemeinde Sigmarszell in diesem Jahr beschlossen hat. Demnach wird bei der Jugendförderung ein Kopfbeitrag von 15 Euro bezahlt – bezogen auf die 28 Kinder aus Weißensberg, die beim Tennisclub spielen, sind das 420 Euro.

Beim Zuschuss für den Unterhalt der Sportanlage werden 1435 Euro zugrunde gelegt, welche die Gemeinde Sigmarszell dem Tennisclub für das Jahr 2018 gewährt. Das entspricht einem Kopfbeitrag von 11,88 Euro. Umgerechnet auf die 77 Mitglieder aus Weißensberg ergibt dies einen Gesamtbetrag von 914,76 Euro.

Dem Gemeinderatsbeschluss (14 zu einer Stimmen) war eine längere Diskussion vorausgegangen, weil einige Räte der Meinung waren, man würde mit dieser Zuwendung „auch für andere Vereine Tür und Tor öffnen“, zumal es davon nicht wenige gäbe. Andere wiederum brachen eine Lanze für die Jugendförderung, die besonders wichtig sei. Bürgermeister Hans Kern beschwichtigte: „Der Betrag ist überschaubar.“ Die Förderung würde zunächst nur für das Jahr 2018 bewilligt. Also könne der Gemeinderat jedes Mal neu entscheiden.

Dem Vorschlag von Martin Steur (Freie Wählerschaft), es sei an der Zeit, auch in Weißensberg Richtlinien für die Vereinsförderung einzuführen, widersprach Kern mit den Worten: „Ich will da kein Fass aufmachen. Der vorliegende Fall ist mit Weißensberger Vereinen nicht vergleichbar.“