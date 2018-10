Straße neben Baustelle sackt ab

Weil die Kirchstraße seit Kurzem auf Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 6 mehrere Risse aufweist und sich die Straßendecke an dieser Stelle um bis zu 30 Zentimeter abgesetzt hat, ließ die Gemeinde Weißensberg „Sicherungsmaßnahmen“ durchführen. Wie Bürgermeister Hans Kern im Anschluss an die jüngste Gemeinderatssitzung weiter bekanntgab, habe man die Kirchstraße entlang der benachbarten Baustelle einseitig gesperrt, um eine weitere Absenkung zu verhindern. Zuvor sei mit den für Wasser, Abwasser und Gas zuständigen Stellen ein Ortstermin durchgeführt worden.

Dabei sei, so Kern weiter, unter anderem vereinbart worden, den Zustand der Straße zu überwachen und alle zwei Tage Messungen durchzuführen, um zu sehen, ob die Risse größer werden. Geplant sei, dass die Risse geschlossen werden und die Kirchstraße in diesem Bereich zu einem späteren Zeitpunkt neu asphaltiert wird. Dass das Absacken der Straße mit der benachbarten Baustelle zusammenhängt, sei offensichtlich, so der Bürgermeister. Die genaue Ursache jedoch kenne man nicht, zumal die Baugrube entlang der Straße durch große Spundwände abgesichert wurde. Wie berichtet, werden auf dem Grundstück einer ehemaligen Zimmerei, nahe dem Weißensberger Weiher, drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 18 Wohnungen gebaut.