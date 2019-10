Staffelkapitän besucht Reservisten und berichtet von Afghanistan-Einsatz

Einmal im Jahr kommen auf Einladung der Lindauer ERH-Kameradschaft im deutschen Bundeswehrverband ehemalige Soldaten aus dem ganzen Landkreis, Sonthofen, Weingarten, Friedrichshafen und Bad Waldsee zusammen, um von einem aktiven Soldaten zu erfahren wie es aktuell um die Bundeswehr bestellt ist und wie der Alltag eines Bundeswehrsoldaten im Auslandseinsatz aussieht. In diesem Jahr hatten die rund 50 Kameraden mit Manfred Markieton einen Staffelkapitän der Luftwaffe zu Gast, der gerade erst aus Afghanistan zurückgekommen ist.

Staffelkapitän Manfred Markieton bestätigte, was Stabsfeldwebel d. R. Joachim Wiese bereits in einem Vortrag über das Hubschraubergeschwader 64 vorausgeschickt hatte. Nämlich, dass sich seit 2013 die Lage in Afghanistan nicht verbessert habe und auch die Gesamtsituation der Bundeswehr nicht besser geworden sei. Dass die Ausrüstung der Bundeswehr auch bei den Hubschraubern nicht unbedingt die neueste ist, bestätigte Markieton immer wieder im Laufe seines Vortrags. Dies solle sich, so berichtete er, bis 2031 ändern. Solange dauere es, bis die in den vergangenen Jahren abgerüstete Bundeswehr wieder aufgerüstet sei.

Der Oberstleutnant, Staffelkapitän und Kommandant auf einem Sikorsky H-53, einem mittelschweren Transporthubschrauber der zweiten Flugstaffel HSG 64, war gerade frisch von einem vierwöchigen Einsatz in Afghanistan zurückgekehrt. Seinem zehnten übrigens. Der 41-Jährige hat bislang 500 Tage in dem kriegsgeplagten Land verbracht. Das Hubschraubergeschwader 64, das das einzige der deutschen Luftwaffe ist und seinen Hauptsitz in Laupheim hat, ist in Afghanistan derzeit mit fünf Hubschraubern und drei Drohnen im Einsatz. Während insgesamt 22 Nationen Teil des ISAF-Einsatzes zur Stabilisierung Afghanistans sind, ist Deutschland für den Norden des Landes zuständig. Insbesondere in den Regionen um Kunduz und Baghlan sei es kritisch, weshalb dort derzeit das größte Einsatzgeschehen sei, schilderte Markieton. Vor allem die Gebirgsregion stelle eine Herausforderung für Hubschraubereinsätze dar. Und das Wetter, mit sehr heißen Sommern und eiskalten Wintern, eine Herausforderung für die Soldaten. Doch auch die Sandstürme, die die Piloten nicht weiter als zehn Zentimeter sehen ließen, seien problematisch „Aber das Problem sind die Minen.“ Seien die Aufständischen früher die Taliban gewesen und der Krieg religiös motiviert, würden heute Kriminelle die Akteure sein, denen es um Macht und Geld ginge. Auch die Korruption sei ein großes Problem. Zu den Aufträgen der Bundeswehr gehöre der Transport sowie die medizinische Evakuierung. Einmal habe Markieton ein verletztes Kind transportiert, das dann aber noch im Hubschrauber gestorben sei. Oftmals würden auch die Hubschrauber beschossen. Eine große Gefahr stellten Panzerfäuste dar. Weil diese auf dem Radar nicht angezeigt würden, ihr Rauchschweif aber beim Abschuss sichtbar sei, säße bei jedem Flug ein Mann hinten, an der offenen Luke.

„Es ist geplant, dass wir nach Hause dürfen“, sagte Markieton zu den Plänen der Bundeswehr in der nächsten Zeit den Transporthubschraubern eine Einsatzpause zu gönnen. Doch angesichts der Unstetigkeit von US-Präsident Donald Trump mag der Staffelkapitän nicht so recht daran glauben.