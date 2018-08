Serenade vor Maria Himmelfahrt

Bereits zum siebten Mal spielte der Weißensberger Musikverein am Vorabend zu Maria Himmelfahrt eine Serenade auf der Weißensberger Halde. Viele Besucher folgten der Einladung und genossen einen grandiosen Sonnenuntergang, untermalt von Musik in vielen Stilrichtungen. In wechselnden kleinen Besetzungen spielten die Musikerinnen und Musiker ein abwechslungsreiches Konzert mit Kinderliedern, klassischer Blasmusik, Filmkompositionen und anspruchsvollen klassischen Stücken. Neben Blasinstrumenten waren auch Harfe, E-Piano und Alphörner zu hören. Zum Abschluss musizierten dann alle Akteure gemeinsam vor der Haldenkapelle und verabschiedeten sich mit einem „Guten Abend, gute Nacht“ im Polka-Rhythmus von ihren Zuhörern.