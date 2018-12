Senioren stimmen sich auf Weihnachten ein

Leckere Kuchen, legendäre Schnitzel und gute Unterhaltung: Zum nunmehr 51. Mal feierten die älteren Mitbürger der Gemeinde Weißensberg vor Weihnachten in der festlich dekorierten Festhalle. Etwa 130 Senioren folgten der Einladung der Gemeinde, die von den Gemeinderäten und deren Ehepartnern bewirtet wurden.

Ingegerd Gruchot eröffnete den Nachmittag laut Eigenbericht mit der Flötengruppe der Grundschule Weißensberg mit einem Stück zu Advent. Bürgermeister Hans Kern begrüßte die Senioren herzlich und hob hervor, dass diese Feier ein fester Bestandteil im gemeindlichen Jahreskalender sei. Im Anschluss übergab er das Wort an die Seniorenbeauftrage Christel Steib, die wie in den Jahren zuvor, in bewährter Weise durch den Nachmittag führte. Nach einem weiteren Stück der Flötengruppe überbrachte der evangelische Pfarrer Jörg Hellmuth eine Geschichte von Heinrich Böll „Monolog eines Kellners“ und der katholische Pfarrer Anton Latawiec brachte den Senioren die „Lucia“ mit.

Einen besonderen Höhepunkt stellt immer der Besuch der Kinder des Kindergartens dar. 15 Kindergartenkinder kamen mit ihren Erzieherinnen in die Festhalle, um ein Gedicht und Lieder vorzutragen, bei denen die Senioren eifrig mitsangen. Besonders inbrünstig wurde bei dem Lied „Kling Glöckchen“ gesungen, welches von den mitgebrachten Glöckchen begleitet wurde.

Zum Schmunzeln regte anschließend der erheiternde Sketch „60. Geburtstag“ von Franz Steib und Heidi Müller an.

Zur musikalischen Unterhaltung trugen die drei Alphornbläser sowie vier Musikanten des Musikvereins Weißensberg mit adventlichen Weisen bei. Nach dem gemeinsamen Singen „Oh du fröhliche“ verabschiedete Bürgermeister Hans Kern die Senioren mit guten Wünschen zur Weihnachtszeit und den bevorstehenden Jahreswechsel und dankte allen, die zum Gelingen des festlichen Nachmittags beigetragen haben. Auch im kommenden Jahr soll wieder eine gemeinsame Weihnachtsfeier stattfinden.