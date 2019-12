Schallschutzwände für Weißensberg

Die Bauarbeiten für die Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Lindau schreiten auch auf der Trasse, die das Gemeindegebiet von Weißensberg durchquert, zügig voran. Nachdem der Brückenneubau an der Kirchstraße so gut wie fertiggestellt ist, will die Bahn im Januar die vorgesehenen Schallschutzwände errichten.

Deren Länge, Höhe und Lage sind zwar durch den Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes vorgegeben. Allerdings haben die Kommunen die Möglichkeit, die farbliche Gestaltung der Lärmschutzwände mitzubestimmen. Viel Auswahl hatten die Räte nicht, die in der jüngsten Sitzung über mehr Grün- oder mehr Brauntöne zu entscheiden hatten.

Nach kurzer Diskussion einigte man sich auf jene Variante, die entlang der Ausbaustrecke ABS 48 am häufigsten verbaut wird: eine vier Meter hohe Schallschutzwand mit grünen, naturnahen Farbtönen. In Weißensberg sollen insgesamt drei solcher Schallschutzwände die Anlieger vor übermäßigem Bahnlärm schützen

Außerdem sind in der landschaftspflegerischen Begleitplanung umfangreiche Festlegungen zur Eingrünung der Schallschutzwände vorgesehen. Dazu gehört auch eine Berankung der Wände mit Kletterpflanzen – beispielsweise mit Hilfe von Rankgittern.