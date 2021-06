Schäden an Weißensberger Kirchstraße werden repariert

Die neuen Häuser an der Kirchstraße (Nummer 3, 5 und 7) im Weißensberger Ortsteil Rothkreuz, die zur Wohnanlage „Am Weiher“ gehören, sind längst fertiggestellt und bezogen. Doch die Straßenschäden, die bereits im Oktober 2018 zum Baubeginn festgestellt wurden, sind immer noch nicht beseitigt. Dies soll jetzt endlich erledigt werden, wie Bürgermeister Hans Kern im Gemeinderat bekanntgab. Demnach soll die Reparatur noch im Juni erfolgen und der rund 50 Meter lange Straßenabschnitt auch eine neue Asphaltdecke erhalten.

Wie damals in der Lindauer Zeitung berichtet, sind die Schäden bereits beim Ausheben der Baugrube entstanden, die sich unmittelbar an der Kirchstraße befand. Währen der Bauarbeiten hatten sich vor allem auf der nördlichen, der Baustelle zugewandten Seite mehrere Risse im Asphalt gebildet. Gleichzeitig hatte sich die Straße halbseitig um bis zu 30 Zentimeter gesenkt. Daraufhin ließ die Gemeinde die Kirchstraße in diesem Bereich einseitig sperren, um eine weitere Absenkung zu verhindern. Im Zuge weiterer Sicherungsmaßnahmen wurden einzelne Risse geschlossen sowie Leitungen für Wasser, Abwasser und Gas überprüft. Ebenso wurden regelmäßige Messungen durchgeführt, um zu sehen, ob die Risse größer werden.

Verantwortlich für die Beseitigung der Straßenschäden ist laut Bürgermeister Kern der Bauträger, in diesem Fall die Trend Wohn- und Gewerbebau GmbH aus Uhldingen. Zwar hatte diese die Baugrube entlang der Straße damals durch große Spundwände absichern lassen. Doch offensichtlich reichte dies nicht aus. Auch wenn die genaue Ursache der Straßenschäden im Nachhinein nicht mehr festgestellt werden konnten, sei dennoch klar, dass das Absacken der Straße mit der einstigen Baustelle zusammenhängt, ist sich Kern sicher.