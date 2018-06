Sattelzug voller Papierrollen kippt auf der B 31 um

Ein Unfall eines Sattelzugs hat heute, Dienstag, zu Behinderungen auf der B31 geführt. Ein 40-Jähriger war gegen 8.25 Uhr mit seinem mit Papierrollen beladenen Sattelzug aus Friedrichshafen kommend in Richtung Lindauer Autobahn unterwegs. Laut Polizeibericht geriet das Fahrzeug auf Höhe Weißensberg aus ungeklärter Ursache nach rechts auf das Bankett. Der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Sattelzug, der über die Fahrbahn schleuderte und entgegen zur ursprünglichen Fahrtrichtung gedreht eine Böschung hinunterkippte. Der Fahrer wurde in der auf dem Dach liegenden Zugmaschine eingeklemmt und war nicht ansprechbar. Der Mann musste, nachdem die Feuerwehr ihn aus dem vollständig zerstörten Laster befreit hatte, mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 100000 Euro. Die B31 musste für die Bergung bis zum Nachmittag gesperrt werden. Der Sattelzug ist inzwischen geborgen und abtransportiert, im Anschluss arbeiten die Bergungskräfte an der Räumung der Papierrollen. Die Polizei geht davon aus, dass die Bundesstraße noch bis 15.30 Uhr gesperrt bleiben muss.