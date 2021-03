Zeugen, die eventuell am Donnerstagabend ober Freitagmorgen Personen auf dem Dach der Schule gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Lindau unter der Nummer 08382 / 91 00, in Verbindung zu setzen.

Der Hausmeister der Grundschule in Weißenberg hat am Montagmorgen der Lindauer Polizei mitgeteilt, dass an der Turnhalle der Schule ein Oberlicht eingetreten und eine Laterne verbogen wurde. Der Sachschaden wurde auf mindestens 750 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit und bittet die Bevölkerung um Hinweise.