Reitverein lädt zum Weihnachtsmarkt

Zum ersten Mal veranstaltet der Reiterverein Lindau am Samstag, 12. Dezember, ab 16 Uhr auf ihrem Gelände in Rehlings in einer kleinen familiären Umgebung einen Weihnachtsmarkt. Alle Anwohner, Freunde, Bekannte und Verwandte sind eingeladen, einen geselligen Vorweihnachtsabend zu verbringen.

Es ist für Groß und Klein etwas geboten: eine Bastel- und Malecke, Ponyreiten von 16.30 bis 18.30 Uhr, Kinderschminken, eine Tombola, Glühwein, Punsch und heißer Hugo, Kaffee und Kuchen sowie Grillwürste und Waffeln. Zudem gibt es einen Adventsverkauf mit Miss Mörtel, Schwemmholz-Gestecke, Selbstgenähtes, Hufeisengestecke, Schmuck, Plätzchen, Wellness-Gutscheine und vieles mehr.

Das reguläre Ponyreiten am Sonntag, 13. Dezember, fällt aufgrund des Weihnachtsmarktes am Vortag aus.