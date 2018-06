Reiter präsentieren abwechslungsreiche Show

Das diesjährige Dreikönigsreiten des Reiterverein Lindau ist unter dem Motto Hitparade gestanden. Die Veranstalter wählten Musikstücke aus verschiedensten Musikrichtungen aus, kombinierten sie mit passenden Kostümen und konstruierten eine Showeinlage. In enger Zusammenarbeit mit den Jugendlichen entstand ein abwechslungsreiches Programm.

So präsentierten die Reiter eine anspruchsvolle Dressurquadrille zu klassischer Musik. Vier Pferde und ihre Reiterinnen verbanden die klassischen Töne mit dem Musikstück „Music“. Die Kleinsten aus dem Reiterverein, die Voltigierkinder, zeigten, verkleidet als Indianer und Cowboys, den zahlreichen Zuschauern, welche enormen Fortschritte sie innerhalb des letzten Jahres absolviert haben. In Tracht und zu zünftiger Musik gestalteten die Jugendlichen eine Quadrille mit Hindernissen.

Gänsehaut pur verschaffte eine Darbietung mit zwei großen schwarzen Pferden, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Die Reithalle sei finster gewesen, und nur die beleuchteten Beine und Mähnen der Pferde seien zu sehen gewesen. Dies sei nur durch großes Vertrauen zwischen Mensch und Tier möglich, welches sich auch die jungen Reiter schon durch die Arbeit mit dem Pferd vom Boden bereits aufbauen.

Spektakulär wäre die Voltigiereinlage gewesen, bei der die Kinder auf dem trabenden Pferd standen, auf das galoppierende Pferd aufsprangen oder zweistöckige Pyramiden auf dem Pferderücken zeigten. Welchen Spaß die Jugendlichen im Alter zwischen 8 und 17 Jahren untereinander haben, sei in einer Tanzeinlage zur Geltung gekommen. Den krönenden Abschluss habe eine Quadrille mit acht Pferden im Schwarzlicht gemacht.

Zu passender Musik von Klassikern tanzen 32 weiße Pferdebeine in der Reithalle. Das diesjährige Dreikönigsreiten gewährte einen Einblick in die tägliche Arbeit des Reitervereins. Als nächstes steht im Reitverein Lindau das Faschingsponyreiten am Sonntag, 20. Januar, um 15 Uhr auf dem Programm.