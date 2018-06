Rausch spendet für Patienten mit Mukoviszidose

Die Weißensberger Firma Rausch hat auch in diesem Jahr wieder 3000 Euro an den Verein Mukoviszidose e.V. gespendet. „Mit unserer Spende möchten wir die Welt der Mukoviszidose-Patienten ein klein wenig erleichtern“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

„Mukoviszidose ist bis heute leider nicht heilbar“, heißt es weiter. Mukoviszidose ist eine erblich bedingte, unheilbare Stoffwechselkrankheit, die verschiedene Organe betrifft, die die Atemfunktion versagen lässt. Infolge eines Gendefektes wird in vielen Organen des Körpers ein sehr zäher Schleim produziert, dieser verstopft lebenswichtige Organe, vor allem die Lunge, die Bauchspeicheldrüse und die Leber sind davon betroffen.