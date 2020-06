Rat erteilt Befreiung für Dachgaube

Von Schwäbische Zeitung

Ein vierjähriges Mädchen ist am Montagabend kurz vor 19 Uhr in einem Gartenpool auf einem Privatgrundstück in Burladingen leblos aufgefunden worden. Das teilt die Polizei am Dienstag mit.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte das Mädchen zunächst unter Aufsicht im Freien vor der Wohnanschrift der Mutter gespielt. Es sei für kurze Zeit aus den Augen gelassen worden. Nachdem das Fehlen des Kindes aufgefallen war, wurde umgehend die Polizei alarmiert.