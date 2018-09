Polizei sucht Raser nach Unfall auf der A96

Bei einem Unfall auf der Autobahn 96 ist ein Schaden von rund 25 000 Euro entstanden. Der Unfallverursacher ist zudem geflüchtet, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun ihn und auch mögliche Zeugen.

Zwei Autofahrer wollten am Sonntagnachmittag, kurz nach der Baustelle auf der A 96 in Fahrtrichtung Wangen, ein weiteres Auto überholen. Als der erste Fahrer seinen Überholvorgang abgeschlossen hatte, blinkte er nach rechts, um sich wieder auf die rechte Fahrspur einzuordnen. Der Dahinterfahrende wollte weiter überholen. In diesem Moment schoss aber ein bisher unbekanntes Fahrzeug von hinten heran, drängte sich vorbei und überholte grob verkehrswidrig rechts. Dadurch erschrak der 67-jährige Fahrer, der nach rechts einscheren wollte und lenkte wieder nach links. Der dahinter fahrende Sportwagen war allerdings zu der Zeit bereits auf gleicher Höhe, sodass sich die Fahrzeuge streiften. An den Fahrzeugseiten der beiden Fahrzeuge entstand erheblicher Blech- und Lackschaden in geschätzter Höhe von 25.000 Euro.

Der Verursacher des Unfalls fuhr mit hoher Geschwindigkeit Richtung Norden von der Unfallstelle davon . Nach ihm fahndet nun die Polizei Lindau. Bisher ist vom Unfallverursacher bekannt, dass es sich um einen schwarzen VW, vermutlich Golf, aus der Tuner-Szene handelt. Eventuell hat der Wagen rote Felgen und einen roten Streifen über den Kotflügeln und eine österreichische Zulassung mit B für Bregenz, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.

Mehr entdecken: Ein Toter nach Unfall mit Kutsche

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen