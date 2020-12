Polizei liefert Randalierer ein

Am frühen Morgen des 29. Dezember ist die Polizei Lindau über eine randalierende Person in Weißenberg im Ortsteil Rothkreuz informiert worden. Nach Eintreffen der Streife konnte eine stark alkoholisierte männliche Person im Alter von 25 Jahren angetroffen werden. Wie die Polizei berichtet, blutete der junge Mann stark an beiden Armen, da er zuvor versucht hatte, eine Fensterscheibe einzuschlagen. Aufgrund seiner Verletzungen und der starken Alkoholisierung von zwei Promille wurde er durch das BRK in das Krankenhaus Lindau eingeliefert. Da er auch dort weiter randalierte wurde er zur weiteren Behandlung in ein Klinikum in Kempten eingeliefert. Im Nachgang erfolgte noch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und einem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz, da sich der Mann ohne wichtigen Grund außerhalb seiner eigentlichen Wohnung aufgehalten hat.