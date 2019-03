Pfarrer Anton für ein Jahr „vereidigt“

Es war der Auftakt zum Fasnachtsfinale in Weißensberg: Mitglieder der Narrenzunft Weißensberger Weihergeister und anderes närrisches Volk zogen am Gumpigen Donnerstag abends lärmend durchs Dorf, um die Bürger zu „wecken“ und allen klarzumachen, wer von jetzt an das Sagen hat. Gestartet war der Umzug auch diesmal wieder an der Festhalle – von dort ging es hinauf zum Schulhaus, hinunter zum Kindergarten und um die Kirche herum direkt zum Ziel, dem Pfarrhof.

Dort stand schon Pfarrer Anton Latawiec bereit, gegenüber seinem Dienstherrn Klaus Höhne, Amann des Lindauer Heilig-Geist-Spitals, den Amtseid für ein Jahr abzuleisten und als „Pfarrherr“ eingesetzt zu werden. Hintergrund ist, dass das Dorf Weißensberg über Jahrhunderte hinweg zum Spital gehörte und sich sämtliche Bedienstete den „Hospital Lindauischen Ordnungen und Instructiones“ unterordnen mussten. Somit wurde auch Pfarrer Anton an eine Reihe von „Hospitalischen Eidespflichten“ erinnert, die es zu erfüllen gilt.

So musste dieser unter anderem geloben, seinen Dienst „getreu, hold, gehorsam und gewärtig“ auszuüben, insbesondere „die Pfarreiengemeinschaft im Sinne der Pastorale zusammenzuführen und gemeinsam weiterzuentwickeln“ – sprich, dies auch ab Fasnachtssonntag „an dem dann neu hinzugekommenen Kirchvolk von St. Ambrosi vo Hergeschwiler fürderst zu praktizieren“. Des Weiteren musste Pfarrer Anton versprechen, „wie alle Priester in der Nachbarschaft an allen Sonn- und Feiertagen, sommers wie winters, ungefähr um achte mit dem Gottesdienst anzufangen und so umra halbe zehne zu enden“.

Nach Ableisten des Eides und manchem zögerlichen „Ja“ (denn der Pflichten waren da viele) durfte Pfarrer Anton schließlich den Kirchenschlüssel für St. Markus vom Amann entgegennehmen. Dazu gab es noch einen Krug Wein von der Zunftmeisterin (Yvonne Grübel), einen frischen Fisch von der Weihermeisterin (Konny Kranz), Eier vom Gugger von Loch (Karlheinz Grübel) sowie Oerlin (Anm. ein Schmalzgebäck) vom Schreiber des Spitals (Andreas Lindenmüller). Danach wurde dem Pfarrer das „Narrenkleidle“, das ursprüngliche Häs der Weihergeister aus dem Jahr 1974, übergestülpt. Nachdem schließlich auch noch der Narrenbaum vor dem Pfarrhaus gestellt war, zog das närrische Volk gemeinsam mit Pfarrer Anton hinauf in die Festhalle, wo gefeiert wurde.