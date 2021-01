Einer Streife der Bundespolizei Lindau ist am Samstag gegen 13.30 Uhr auf der B 12 in Weißensberg ein Fahrzeug mit rumänischer Zulassung aufgefallen. Noch vor dem Stoppen des Fahrzeugs wurde laut Polizeibericht ein Fahrerwechsel vorgenommen. Bei der genaueren Kontrolle konnte dann festgestellt werden, dass der 21-jährige Fahrer, der zuvor am Steuer saß, keinen erforderlichen Führerschein hatte beziehungsweise dieser ihm in Rumänien entzogen wurde.

Die weitere Sachbearbeitung wurde der Polizeiinspektion Lindau übergeben. Nun erwartet den Mann auch in Deutschland ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung konnte die Weiterfahrt gestattet werden, allerdings mit einem Fahrer mit einer gültigen Fahrerlaubnis, wie die Polizei weiter schreibt.