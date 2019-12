Oh Tannenbaum, oh Engelstraum …

„Jeder Mensch braucht einen Engel“, sagt Manfred Pasternak. Er und seine Frau Roswitha suchen und finden gemeinsam das Schwemmholz am Bodenseeufer, aus dem er seine Holzengel macht – allesamt Unikate, jeder sieht ein wenig anders aus. Sie haben Flügel aus Messingblech oder Holz, Köpfe aus Steinkugeln oder Glaskristall. Sie sind nur wenige Zentimeter groß oder fast einen Meter. Bei jedem Wetter seien sie unterwegs und freuen sich über ihre Fundstücke. „Man muss es so einem Stück Holz auch ansehen, was es werden möchte“, verrät er und zumindest bei ihm sei das eben meist ein Engel. „Es ist immer gut, Engel um sich zu haben. Ich sehe sie überall, sogar im Traum“, meint er mit einem Seitenblick auf seine Frau: „Sie ist das Vorbild für meine Engel“, verrät er leise. Mit ihren Engeln passen Pasternaks jedenfalls so recht in die Vorweihnachtszeit und auf den Weihnachtsmarkt im Obsthof Strodel, der am vergangenen Wochenende viele Besucher angezogen hat.

Zum 21. Mal hat die Familie Strodel dazu eingeladen und aus dem kleinen Markt in ihrer Sortierhalle und darum herum ein vorweihnachtliches Erlebnis für die ganze Familie gemacht. Denn neben dem kleinen feinen und regionalen Angebot aus weihnachtlichen Geschenkideen an den etwa 15 Ständen gibt es viel Leckeres zu essen und zu trinken, die Besucher können sich im liebevoll gepflegten Christbaumwald hinter dem Obsthof ihren Wunschchristbaum aussuchen und wenn sie wollen auch gleich selbst umsägen.

Kathie, Markus und Nicole Hesse aus Kempten sind mit dem Hofbähnle zum Christbaumwald gefahren und schnell fündig geworden. Ausgesucht und gesägt haben sie ihren Baum zu dritt, zur Christbaumeinpackmaschine trägt ihn nun Markus. Bevor sie mit dem Hofbähnle zurück fahren, trinken sie noch Kinderpunsch und Glühmost am knisternden Lagerfeuer. „Wir haben davon gelesen, dass man hier Christbäume selber sägen kann und dachten, das wäre doch mal ein schönes Erlebnis“, sagt Kathie, als sie nun zufrieden auf dicken Holzrollern sitzen. Es sei wirklich sehr schön gewesen, gemeinsam durch die Bäume zu stapfen und dann den Duft des frisch gesägten Holzes zu atmen. Und vor allem: „Dass der Baum heimisch ist, wissen wir nun ganz genau.“ Jetzt wollen sie noch über den Weihnachtsmarkt schlendern und tauchen ein, in eine Weihnachtswelt, zwischen Weihnachtsmusik, Obstkisten und Apfelduft.

Wie auch Natalie und Constanze Heim aus Hergensweiler, die sich vom Duft nach Bienenhonig und Bienenwachs magisch angezogen fühlen. Am Stand von Markus Schehle probieren sie seine Produkte aus der eigenen Imkerei von Bienenvölkern aus dem Allgäu. Schehle der sich über das Interesse freut betont, wie wichtig die Bienen für Mensch und Natur sind und wie wichtig es ist, Honig und Bienenprodukte aus heimischen Bienenstöcken und beim heimischen Imker zu kaufen, bei dem sie sich sicher sein dürfen, dass sie naturreinen Honig ohne Zusatzstoffe bekommen.

Ein Naturprodukt gibt es auch bei Karlheinz Keck aus Roggenzell. Und nochmal geht es um Holz. Denn Keck hat sehr besondere Holzbretter im Angebot – allesamt Unikate und selbsthergestellt und bunt verleimt, aus Apfel-, Birnen-, Zwetschgen-, Walnuss-, Robinen- und Olivenholz. „Unglaublich schön“, schwärmt Ursula Andris aus Balingen. „Ich habe so ein ähnliches Brett schon zu Hause. Es ist sehr robust. Aber diese sind noch viel schöner. Gabi Schweiger verliebt sich währenddessen in einen Holzuntersetzer aus Hirnholz, und kann kaum glauben, dass Keck diesen aus Schwemmholz vom Bodensee gemacht hat. „Das Holz ist wunderschön. Jede Scheibe hat eine andere Maserung und wirkt so lebendig.“

Aus dem Erlös des Weihnachtsmarktes geht eine Spende der Familie Strodel an die Bahnhofsmission Lindau. Denn so Klaus Strodel, gerade in dieser besinnlichen Zeit sei es wichtig auch an die zu denken, denen es nicht so gut geht. Vielleicht ist es das, was Manfred Pasternak mit den Engeln meint, die er überall sieht.