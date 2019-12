Obsthof Strodel spendet 1200 Euro an Bahnhofsmission

Eine freudige vorweihnachtliche Bescherung hatt es für Conny Schäle von der Bahnhofsmission Lindau im Obsthof Strodel in Rothkreuz gegeben. Nina Strodel hat 1200 Euro gezückt, um diese an die Bahnhofsmission zu spenden.

Beim traditionellen Adventsmarkt des Obsthofs, bei dem neben zahlreichen Ausstellern und Verkäufern von weihnachtlichem Kunstgewerbe und Schmuck auch Kaffee und Kuchen für die vielen Besucher ausgeschenkt wird, fließt der Erlös aus dem, was die Leute konsumieren, in einen Spendentopf. Dieser wird jedes Jahr zugunsten einer sozialen Einrichtung geleert. Und so freuen sich in diesem Jahr die Mitarbeiter der Bahnhofsmission.

Schließlich sind die guten Geister immer auf Spenden für ihre Schützlinge angewiesen. Die Bahnhofsmission wird ab 2020 übrigens ökumenisch geführt. So aßen und tranken die Besucher des Adventsmarktes in Rothkeuz am vergangenen Wochenende fleißig, damit diese Spendensumme zusammenkommen konnte.