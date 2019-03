Neuer Bebauungsplan schafft neuen Wohnraum in Weißensberg

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen – so könnte man das bezeichnen, was der Weißensberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat. Mit der Billigung des Bebauungsplans (B-Plan) „Im Gärtl II und Teile der Lindauer Straße“ soll in diesem Bereich zum einen künftig Wildwuchs wie etwa durch Neubauten mit Flachdach verhindert werden. Andererseits werden damit aber auch die Voraussetzungen für neuen Wohnraum geschaffen. Denn auf dem Areal rund um die Firma Stone Unity (Fliesen und Natursteinhandel), östlich der Lindauer Straße gelegen, könnten bis zu 18 Wohnungen entstehen.

Stadtplaner Merlin Rehmann und seine Kollegin Johanna Kiechle, beide vom Büro Sieber (Lindau), präsentierten den Räten einen Entwurf des neuen B-Plans. Dieser umfasst sowohl die nordöstlichen Grundstücke der Straße „Im Gärtl“ als auch den südöstlich dieses Teilbereichs gelegenen Abschnitt der „Lindauer Straße“, inklusive des „Bayerischen Hofes“, der direkt an die Gemarkung der Stadt Lindau angrenzt. Rehmann erinnerte nochmals an die Bauvoranfrage für das Grundstück „Im Gärtle 18“, die letztlich der „Auslöser“ für die Aufstellung eines neuen B-Plans war. Wie in der LZ berichtet, wollte der Eigentümer auf dem genannten Areal das vorhandene Gebäude abreißen und stattdessen einen dreigeschossigen Neubau mit Flachdach errichten. Weil die Räte Bausünden wie beispielsweise im Ortsteil Altrehlings verhindern wollten, beschlossen sie im Juni 2018, für den genannten Bereich eine Veränderungssperre zu erlassen und einen B-Plan aufzustellen.

Vorbild für die Planung ist Altrehlings

Ziel sei es, den städtebaulichen Rahmen zu erhalten, gleichzeitig aber auch den Bauherren nicht zu viele Vorgaben zu machen, erklärte Rehmann. Vorbild für die jetzige Planung sei Altrehlings, wo man zuletzt den B-Plan auch noch mal geändert hatte. Wie dort gelte es auch im aktuellen Fall, die „dörfliche Struktur“ des Gebiets Im Gärtl/Lindauer Straße zu erhalten. Deshalb seien hier vor allem die Dachformen und Dachhöhen von besonderer Bedeutung. So sieht der Entwurf für sämtliche Bauten ausschließlich Satteldächer vor. Die Vorgaben für die Firsthöhen sind unterschiedlich, um Hügel- ebenso wie Tallagen gerecht zu werden.

Entsprechend gibt es auch Unterschiede bei der Geschosszahl. Während im allgemeinen Wohngebiet (hauptsächlich im Bereich Gärtl) nur zwei Geschosse mit Kniestock zulässig sind, darf im Mischgebiet (Wohnen/Gewerbe) auch dreistöckig gebaut werden, erläuterte Stadtplanerin Kiechle den Planentwurf. Die Baufelder im Areal östlich der Lindauer Straße seien so angelegt, dass zum einen Häuser mit je zwei Wohneinheiten möglich sind, zum andern aber auch ein größeres Gebäude mit bis zu zehn Wohneinheiten. Denn mit den „flexiblen Baufenstern“ sollte eine große Riegelbebauung verhindert werden, so die Planer.

Am Ende billigten die Räte den B-Plan, bei dem das sogenannte beschleunigte Verfahren zu Anwendung kommt, einstimmig. Möglicherweise wird auf Vorschlag von Ratsmitglied Joachim Wiese (Freie Bürger) noch ein Baugrundstück an der Lindauer Straße im nordwestlichen Teil des B-Plans in den Geltungsbereich mit aufgenommen. Voraussetzung ist allerdings, dass das Grundstück nicht zum Außenbereich zählt – was die Verwaltung noch zu prüfen hat.

Im nächsten Schritt werden die Pläne öffentlich ausgelegt. Dann können Weißensberger Bürger und Träger öffentlicher Belange ihren Stellungnahmen abgeben. Im Anschluss daran werden im Rat die vorgebrachten Punkte besprochen, was noch zu Planungsänderungen führen kann. Auf jeden Fall geht die Verwaltung davon aus, dass der Satzungsbeschluss noch im Sommer erfolgen kann und der B-Plan kurz darauf rechtskräftig wird.