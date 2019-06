Neue Räume für 24 Krippenplätze

Wegen des steigenden Bedarfs an Kitaplätzen reichen die Raumkapazitäten der Weißensberger Kindertagesstätte (Kita) St. Markus schon seit Jahren nicht mehr aus. Bereits im Herbst 2015 musste eine Kindergartengruppe wegen Platzmangel ins Untergeschoss des Pfarrheims ausgelagert werden. Eine bauliche Erweiterung am jetzigen Standort des Kindergartens wird daher bereits seit Längerem überlegt. Vor knapp zwei Jahren wurde dazu auch schon eine fertige Planung vom Gemeinderat verabschiedet, die jedoch von der Kirchenverwaltung, sprich den Gremien der Diözese Augsburg, bis dato nicht abgesegnet worden war. Nun aber gibt es grünes Licht für das Projekt, das von Architekt Christian Auerbach (Sigmarszell) in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt wurde.

Die zwischenzeitlich etwas geänderte Planung sieht vor, das Gebäude mit der ehemaligen Hausmeisterwohnung am Kapellenweg umzubauen und zu sanieren. Unmittelbar daran anschließend in nördlicher Richtung soll in den Hang hinein ein zweigeschossiger Neubau mit Unter- und Erdgeschoss errichtet werden, in dem künftig 24 Krippenplätze untergebracht werden können. Beide Gebäude (Bestand und Anbau) sollen über einen inneren Zugang miteinander verbunden sein.

Im Neubau vorgesehen sind zwei Krippenräume mit Schlaf- und Sanitärräumen im Erdgeschoss sowie ein großer Raum im Untergeschoss für die Mittagsbetreuung. Das Flachdach des Anbaus ist laut Auerbach statisch so konzipiert, dass künftig auch eine Aufstockung des Gebäudes um eine weitere Etage möglich sei. Der Umbau im Wohnhaus soll Platz schaffen für eine weitere Kindergartengruppe, für eine Küche, einen Personal- und Büroraum und Toiletten. Zudem soll zwischen den beiden Gebäuden ein Aufzug eingebaut werden, um einen barrierefreien Zugang zu gewährleisten.

Die Gesamtkosten für das Projekt schätzt Auerbach auf rund 2,6 Millionen Euro. Davon entfallen 1,658 Millionen Euro auf den Anbau und etwa 955 000 Euro für den Umbau des Wohnhauses. Bereits eingerechnet sei eine Baukostenreserve von circa zehn Prozent wegen der derzeitigen Angebots- und Auftragslage und den damit verbundenen Preissteigerungen. Nicht nur die zeitliche Verzögerung des Projekts, sondern auch die notwendige Sanierung des gesamten Daches des Kindergartens und der Einbau einer neuen Heizung (Gas-therme) hätten das Projekt erheblich verteuert, wie Auerbach erklärte.

Dennoch stimmten die Räte am Ende einhellig für das Projekt, zumal an dieser „Pflichtaufgabe“ kein Weg vorbeiführen würde, wie es Bürgermeister Hans Kern ausdrückte. Die Gemeinde selbst müsse etwa für 1, 2 Millionen Euro aufkommen. Etwa gleich hoch werde die Förderung seitens des Freistaates ausfallen. Die Kirchenstiftung selbst müsse lediglich einen Anteil in Höhe von 200 000 Euro tragen, so der Bürgermeister. Nach den Ausschreibungen der Gewerke, die in zwei Etappen ablaufen werden, sollen die Bauarbeiten nach Angaben des Architekten im kommenden Frühjahr beginnen. Bis spätestens September 2021 soll alles fertig sein.