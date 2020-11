Neue Gemeinderätin sieht „Weißensberg auf einem guten Weg“

„Der Einstieg war eher schwierig – nicht nur, weil mir das entsprechende Fachwissen fehlte. Sondern auch, weil viele Projekte schon am Laufen sind und dadurch ein Mitwirken nur noch bedingt möglich ist“, meint Daniela Wagner im Rückblick auf ihr erstes halbes Jahr als Weißensberger Gemeinderätin. Allerdings will die 42-Jährige auch dort „mitgestalten“, wo es noch etwas zu tun gibt, beispielsweise bei der geplanten Erweiterung der Kindertagesstätte St. Markus. Und als Mitglied im Kindergarten-, Bau- und Rechnungsprüfungsausschuss hofft sie auf genug Gelegenheiten, auch an vielen anderen, insbesondere neuen Projekten mitarbeiten zu können.

Dabei will Wagner, die aus Homberg in Hessen stammt und seit 2004 in Weißensberg lebt, nicht nur ihre Ideen, sondern auch ihre berufliche Erfahrung einbringen. Nach dem Abitur absolvierte sie zunächst eine Ausbildung in der Liebenau als Heilerziehungspflegerin, dann folgte der Abschluss Heilpädagogin. Zurzeit arbeitet sie in der Frühförderung der Lebenshilfe mit Dienstort in Lindau. In Weißensberg kennt man sie in ihrer Funktion als Vorsitzende des Kinderfestausschusses, die sie mittlerweile schon fast zehn Jahre innehat. Gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung bereitet sie Jahr für Jahr das Weißensberger Kinderfest vor, das in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie erstmals nicht stattfinden konnte.

Bei der Gemeinderatswahl im Frühjahr ist Wagner für die Freie Wählerschaft Weißensberg angetreten. Mit 921 Stimmen schaffte sie es nur knapp in das 14-köpfige Ratsgremium. Wäre es ihr lieber gewesen, wenn der Kelch an ihr vorübergegangen wäre? Mitnichten. „Ich war froh, gewählt worden zu sein. Ich habe mich ganz bewusst aufstellen lassen“, betont sie im Gespräch mit der LZ. So lautet denn auch ihr Motto: „Nicht nur schimpfen, sondern selbst anpacken!“ Anders als vor sechs Jahren, als ihre Kinder noch klein waren, habe sie diesmal im Gespräch mit ihrem Fraktionskollegen Martin Steur gleich zugesagt. „Ja, ich bin dabei!“

Nach ihren Hobbys gefragt, sagt Wagner, sie habe „vielerlei Interessen“. Anders ausgedrückt: „Ich bin in vielen Bereich ehrenamtlich tätig – zum Beispiel im Elternbeirat der Schule, aber auch unterstützend in Vereinen wie Eishockey, Feuerwehr, Wasserwacht, wo meine Kinder oder auch mein Mann aktiv sind.“ Gerade im Zusammenhang mit ihrer Kandidatur für den Gemeinderat habe sie sich selbst die Frage gestellt: „Wo kann ich noch mitgestalten – und zwar über das sonstige Engagement wie beispielsweise das Kinderfest hinaus?“ Also Ehrenamt einfach „breiter angelegt“. Wagner wörtlich: „Ich möchte nach bestem Wissen und Gewissen für die Gemeinde etwas tun und dabei auch meine beruflichen Erfahrungen einbringen.“

Inzwischen fühlt sich die neue Gemeinderätin im Ratsgremium „angekommen“ und „angenommen“ – nicht nur von der eigenen Fraktion, sondern von allen. Die Atmosphäre und die Zusammenarbeit seien „von gegenseitiger Wertschätzung und Achtsamkeit geprägt“, ergänzt Wagner. Außerdem könne sie „jederzeit Fragen stellen“. Was ihr ganz wichtig ist: „Es gibt keinen Fraktionszwang. Die eigene Meinung wird auch innerhalb der eigenen Reihen respektiert.“ Gut findet sie zudem, dass es demnächst, vermittelt vom Landratsamt, speziell für Gemeinderätinnen aus dem Landkreis Angebote zu Schulungen, beispielsweise in Sachen Baurecht, geben soll.

Projekte, die Wagner besonders am Herzen liegen, sind Wohnungen für junge Familien, ebenso die Kita, aber auch der Dorfplatz rund um die Festhalle. Neben der beschlossenen Erweiterung gelte es bei der Kita, „dafür zu sorgen, dass der Standard weiterhin so gut bleibt und dort, wo es möglich ist, diesen auch noch zu verbessern“.

Bei der „neuen Dorfmitte“, wie die Planer den Bereich um den Dorfplatz nennen, wünscht sich Wagner eine „Begegnungsstätte für Jung und Alt“, die von Musikverein, Eisstockschützen, Narren und vielen anderen „belebt, mitgestaltet und vielleicht auch noch erweitert wird“. Insgesamt werde die Infrastruktur und auch die Aufenthaltsqualität in der Gemeinde immer besser, meint die Gemeinderätin und schließt: „Ich sehe Weißensberg auf einem guten Weg.“