Narren überraschen Gemeinderat

Der Bürgermeister und die Gemeinderäte von Weißenberg wurden am Donnerstag zu Beginn der nichtöffentlichen Sitzung vom Narrenverein Weißensberg überrascht. Präsidentin Melanie Flax und ihr Gefolge überreichten jedem Gemeinderatsmitglied ein Tütchen mit Leckereien, passend zum „Gumpigen Donnerstag“. Melanie Flax und Bürgermeister Hans Kern hoffen, dass nächstes Jahr wieder eine normale Fasnacht mit dem traditionellen Narrenbaumstellen am Rathaus am „Russigen Freitag“ stattfinden kann