Nächstes Jahr besuchen 190 Schüler die Grundschule

Es ist kein Haushalt, der aus der Reihe fällt. Doch immerhin umfasst der Haushalt 2021 ein Volumen von mehr als 1,4 Millionen Euro und beinhaltet Investitionen in Sachen Digitalisierung und Gebäudesanierung. Der Schulverband plant, für beide Projekte an der Grundschule Weißensberg eine Menge zu investieren. „Im Vergleich zum Vorjahr hat sich nicht so viel verändert“, schickte Kämmerin Michaela Schmid voraus, bevor sie den Mitgliedern des Schulverbands Sigmarszell-Weißensberg den Haushalt für das kommende Jahr vorstellte.

701 000 Euro entfallen auf den Verwaltungs- und 741 700 Euro auf den Vermögenshaushalt. Damit übersteigt der Haushalt 2021 auf jeden Fall den Haushalt des laufenden Jahres, der ein Gesamtvolumen von 940 000 Euro hatte. Und auch der Vermögenshaushalt im kommenden Jahr wird höher als der diesjährige mit seinen knapp 227 000 Euro.

Grundsätzlich ist es jedoch so, dass die Finanzierung der Schule über die sogenannte Verbandsumlage geregelt ist. Also Geld, das der Schulverband nicht durch Einnahmen wie etwa Mieten oder Zuschüsse erwirtschaftet, sondern von den beiden Verbandsgemeinden Sigmarszell und Weißensberg kommt, und das sich anteilsmäßig zur jeweiligen Schülerzahl errechnet.

2021 beträgt dieser sogenannte ungedeckte Bedarf gut 364 000 Euro. Insgesamt werden im kommenden Jahr 190 Schüler die Grundschule besuchen. 99 Schüler werden aus Sigmarszell sein und 91 aus Weißensberg. Bei einer Verbandsumlage in Höhe von rund 1916 Euro für jeden einzelnen Schüler beträgt die Verbandsumlage von Sigmarszell daher gut 189 000 Euro und die von Weißensberg gut 174 000 Euro.

Investieren will der Schulverband in diesem Jahr eine Menge. Dementsprechend beträgt die Höhe der Investitionsumlage, die sich beide Gemeinden teilen, rund 533 000 Euro. „Das ist viel mehr als 2020, aber wir haben ja viel vor“, erklärte die Kämmerin, die zur Sitzung verschiedene Haushaltsentwürfe mitgebracht hatte und einen davon noch während der Sitzung um die aktuell beschlossenen Investitionen ergänzte.

So geht auch 2021 die Investition in die digitale Zukunft der Schule weiter. Deshalb sieht der Haushalt schon einmal 20 000 Euro vor für die digitale Ausstattung der Schule samt der Anschaffung von CO2-Messgeräten. 40 000 Euro sind im Rahmen des Förderprogramms Digital-Pakt-Schule für Apple-TVs und i-Pad-Koffer eingeplant. Hinzu kommen noch 370 000 Euro für die Vernetzung der Schule samt dem dafür notwendigen Einbau neuer Brandschutzdecken.

Investieren muss der Schulverband auch in das Gebäude selbst. So sind 10 000 Euro für das Schuldach eingeplant. Der Sturm „Sabine“ hatte im Februar dieses Jahres Schäden verursacht. Zudem haben die Stark-regenereignisse vom Juni gezeigt, dass die Entwässerung der Schule auf bessere Beine gestellt werden muss. Deshalb sieht der Haushalt 255 000 Euro dafür vor und zusätzliche 10 000 Euro für entsprechende Tiefbaumaßnahmen im Pausenhof.

Bei allen Ausgaben und Investitionsvorhaben darf der Schulverband jedoch auch mit Förderungen rechnen. So sieht das Förderverfahren „Digitales Klassenzimmer“ Fördergelder in Höhe von 17 000 Euro vor und das Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ 72 000 Euro. Vom Förderprogramm Breitbandausbau rechnet die Kämmerin mit weiteren 50 000 Euro.