Nach Getriebeschaden: Tafel Wangen bekommt neuen Sprinter

Glückliche Gesichter und ein nagelneuer Kühl-Sprinter dahinter, der hier von Alfons Psenner, Wolfgang Stockburger und Susanne Pfeffer (von rechts) im Autohaus Riess in Rothkreuz abgeholt wird. Dessen Geschäftsführer Peter Igel und sein Verkäufer für Transporter, Steffen Wochner, hatten dafür gesorgt, dass die Tafeln des Altkreises Wangen schnell wieder mit einem Kühllastwagen ausgerüstet wurden, denn das Vorgängermodell blieb nach acht Jahren mit Getriebeschaden liegen. Die Reparatur wäre wirtschaftlich nicht darstellbar, so Geschäftsführer Wolfgang Stockburger, der als Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes zusammen mit seinem Kollegen der Caritas, Christopher Schlegel, die Tafeln im Altlandkreis Wangen leitet. Die Notsituation ließ denn auch wenig Spielraum für die Tafeln, groß nach Sponsoren oder Spendern für das Neufahrzeug zu suchen, das mit etwas über 40 000 Euro die Geschäftskasse belastet. Mercedes selbst hat nach eigenen Angaben einen großzügigen Rabatt für die Tafelfahrzeuge eingeräumt, trotzdem müssen die 40 000 irgendwie finanziert werden. „Da werden wir in der Adventszeit die eine oder andere Aktion starten, um das Loch etwas stopfen zu können“, so Stockburger. Der Kühltransporter ist aber unumgänglich, denn schließlich werden Lebensmittel transportiert, zumindest zum überwiegenden Teil. Mit dem Sprinter holen die Wangener an der Verteilungsstelle in Singen regelmäßig Ware ab, nicht nur für die vier Tafeln im Altlandkreis, also Wangen, Isny, Leutkirch und Bad Wurzach, sondern auch für benachbarte Tafeln wie Lindau, so die Ehrenamtskoordinatorin Susanne Pfeffer. Und was sie dort bekommen, müssen sie auch annehmen, selbst Nagellack gelangt dann mit den Sprinter von Singen ins Allgäu oder an den Bodensee. Insgesamt 20 Fahrer werden in Zukunft auch hinter dem Steuer des neuen, Wangen zugeordneten Sprinters sitzen, eine Belastung für jedes Fahrzeug.