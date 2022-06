Musikverein Weißensberg bekommt Vereinst

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Wir möchten gerne Kinder an die Musik heranführen und wünschen uns dafür einen Zuschuss“, so schrieb Markus Kaeß in seiner Bewerbung. Und genau dieser Traum geht für den Musikverein Weißensberg nun auch in Erfüllung, für musikalische Früherziehung gibt es 2500 Euro von Meckatzer dazu. Denn im Rahmen eines Online-Votings haben genau 2772 Fans ihre Stimme für die Musikerinnen und Musiker abgegeben, die damit unter die Top 10 kamen.

Die Meckatzer Löwenbräu hat bereits zum zweiten Mal die Aktion durchgeführt. „Vereine sind ein wichtiger Bestandteil unseres Miteinanders“, so Michael Weiß weiter. Foto: Markus Horn