Motocross-Fahrer flüchten vor Polizei

In der Kirchstraße in Weißensberg sind am Montag gegen 14.30 Uhr zwei Motocross-Fahrer durch ihre rücksichtslose Fahrweise aufgefallen, teilt die Polizei mit. Als die Biker eine Polizeistreife erkannten, flüchteten sie mit etwa 90 Stundenkilometern. Beide trennten sich an der Eisenbahnbrücke in Weißensberg und fuhren über einen Fußweg entlang der Bahnlinie Lindau-München und über ein Waldstück davon. Die Motorräder hatten keine Kennzeichen. Einer der Fahrer trug einen grünen Motocross-Anzug, der andere ein orangefarbenes Outfit.