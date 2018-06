Mordfall Weißensberg: Angeklagter muss lebenslang in Haft

Im Mordfall gegen einen 35-jährigen Mann aus dem Landkreis Lindau ist das Urteil gesprochen: Der Mann muss lebenslang in Haft. Das Kemptener Landgericht ordnete am Dienstagnachmittag außerdem eine Sicherungsverwahrung an.

Die Schöffenkammer um den vorsitzenden Richter Gunther Schatz ist überzeugt, dass der Mann seine 22-jährige Nachbarin vor knapp einem Jahr verprügelt, vergewaltigt und ermordet hat. Damit folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Er glaube, dass der Angeklagte eigentlich seine Ex-Freundin vergewaltigen wollte, führte Staatsanwalt Martin Slach am Dienstag aus. Aus diesem Grund habe sich der Angeklagte am Vormittag des 19. Juni ein Potenzmittel verschreiben lassen und war zur Wohnung in Weißensberg gefahren, in der er noch bis kurz vorher mit seiner Ex-Freundin gewohnt hatte. Im Mehrfamilienhaus sei er auf das Opfer getroffen. „Ich glaube, dass er die Tat bereut und ich glaube nicht, dass er sie vergewaltigen und töten wollte“, sagte Slach. Dass die brutale Vergewaltigung und ein Mord zu deren Vertuschung stattgefunden habe, stehe allerdings außer Zweifel. Die Spurenlage sei eindeutig.

Für Staatsanwalt Slach ist der Angeklagte ein Wiederholungstäter: Bereits vor 14 Jahren wurde der Mann wegen einer Vergewaltigung verurteilt. Damals hatte er die Tat geplant. Einige Zeit später war er dem Opfer aufgelauert, hatte es gewürgt und ihm eine Glasflasche auf den Kopf gehauen. Damals wie auch bei der Tat am 19. Juni hatte sich seine Freundin kurz vorher getrennt. „Er hat es zweimal gemacht. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er es ein drittes Mal macht“, so Slach.

Der Staatsanwaltschaft bezeichnet die Aussage des Arztes des Angeklagten, der am Dienstagvormittag aussagte, als „entscheidendes Element“.

Denn der Arzt bestätigt die Aussage, die der 35-Jährige zum Tattag am 19. Juni vergangenen Jahres gemacht hat, nicht. So hatte der Angeklagte angegeben, an diesem Tag wegen Schlafstörungen seinen Arzt aufgesucht zu haben. Anstelle eines Schlafmittels habe er dann ein Potenzmittel verschrieben bekommen.

Laut seines Arztes war der Angeklagte zwar in den Monaten vor dem Tattag oft niedergeschlagen gewesen, am 19. Juni soll er jedoch auffällig frisch gewirkt haben. „Er wirkte an diesem Tag ganz anders“, sagte der Arzt aus. Der Angeklagte habe nicht von Schlaf-, sondern von Potenzstörungen berichtet und angekündigt, dass er an diesem Tag in den Urlaub fahren wolle. Daraufhin habe ihm der Arzt ein Potenzmittel verschrieben.

Später soll der Angeklagte auf seine ehemalige Nachbarin getroffen sein, sie verprügelt, vergewaltigt und ermordet haben. Das Tötungsdelikt hatte er bereits vor der Verhandlung eingeräumt, die Vergewaltigung und Mordabsicht bestreitet er vehement. Der Verteidiger hatte deshalb auf lediglich acht Jahre Haft wegen Totschlags plädiert.