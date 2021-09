Monika Brunner macht „Hand in Hand“ eine große Freude

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über 40.000 Euro hat der Kinder-und Jugendhilfeverein Weißensberg e.V. in den 25 Jahren seines Bestehens mittlerweile gespendet. Das Geld kommt – in Zeiten ohne pandemiebedingte Absagen -bei jährlich vier Kleiderbazaren mit durchschnittlich 40 Helferinnen und Helfern zusammen. Gespendet wird jeweils an Projekte der Kinder- und Jugendarbeit ausschließlich in den Gemeinden Sigmarszell, Bösenreutin, Niederstaufen und Weißensberg.

Monika Brunner überreichte heuer zum letzten Mal als Vorsitzende des Vereins die Spende: Nach 25 Jahren aktiver Mitarbeit und davon 17 Jahren als Vorsitzende übergibt sie künftig an die nächste Generation. Katharina Reinelt und ihre Urlaubsgäste und Mitarbeiter im Ferienhaus „Hand in Hand“ freuten sich sehr über 3.000 Euro. Das Geld soll in den dringend benötigten behindertengerechten Transporterbus fließen, mit dem das Ferienhaus ihre behinderten Gäste abholt und mit Ihnen täglich Ausflüge macht.