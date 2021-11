Mitglieder der Feuerwehr Weißensberg ausgezeichnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Besonders in Zeiten von Homeoffice und Stress im Alltag wird die Erhaltung der körperlichen Fitness immer wichtiger, besonders für Feuerwehr Einsatzkräfte. Immer wieder werden diese Anforderungen bei der Brandbekämpfung oder besonders schweren Unfällen gefordert, weshalb sich zehn Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Weißensberg in den letzten Monaten besonders darauf konzentrierten, diese besondere Fitness mit einem Abzeichen zu beurkunden.

An mehreren Abenden konnten sie ihre Leistung in Disziplinen wie Sprint, Weitsprung und Ausdauer unter Beweis stellen. Mit viel Ehrgeiz gaben alle ihr Möglichstes um die höchste Stufe des Abzeichens zu erreichen – und das bis an ihre körperlichen Grenzen. Die Schiedsrichter Ingrid und Manfred Tauscher waren beeindruckt von dieser Begeisterung.

Am Freitagabend 22.10. wurden die Abzeichen in ihren jeweils erreichten Stufen feierlich in bester Laune überreicht. Vielen Dank an alle Beteiligten für das Opfern ihrer Freizeit, ganz besonders möchten wir uns bei Ingrid und Manfred Tauscher bedanken, die mit viel Freude die Prüfung abgenommen haben. Gratulation an alle Teilnehmer*innen!