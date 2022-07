Meisterschaft im Eisstockschießen auf Asphalt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Weißensberger Eisstockschützen vom Eisstockschützenclub Weißensberg 1979 e.V. verpassen knapp den Aufstieg in die Bezirksoberliga.

Am 16. Juli veranstalte der Bezirk IV den zweiten Teil der Meisterschaft auf Asphalt in der Eishalle in Sonthofen. Nachdem man nach der Vorrunde einen hervorragenden 6. Platz belegte, konnten die Weißensberger Eisstockschützen nicht ganz an die Leistungen der Vorrunde anknüpfen. Nach einer knappen Niederlage im ersten Spiel gegen den SC Hausen folgte ein Sieg gegen den TSV Sielenbach.

Nach zwei Niederlagen gegen Starnberg und den SV Unter-/Oberbrunn besiegte man die Mannschaften aus Apfeldorf, Affing, Adelsried, Tengenbach und Hofstetten und landete damit zwei Spiele vor Schluss auf dem 3. Platz, der zum Aufstieg in die Bezirksoberliga berechtigt hätte.

Leider verlor man aber die letzten beiden Spiele knapp gegen den SV Schöneberg und den TV Lauingen und rutsche mit nur 4 Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz, auf Platz 9 ab. Dieser 9. Platz ist jedoch als großer Erfolg anzusehen, da alle Mannschaften ab Platz 15 bis Platz 25 aufgrund der Reduzierung der Liga auf 15 Mannschaften abgestiegen sind.