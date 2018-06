Markus Natterer ist neuer Chef der Rotkreuz-Bereitschaften

„Sie war nicht obrigkeitshörig, aber dennoch obrigkeitstreu“ – mit diesen Worten brachte der Vorsitzende des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) im Kreisverband Lindau, Franz-Peter Seidl, zum Ausdruck, was die langjährige BRK-Kreisbereitschaftsleiterin Maria Weigl besonders auszeichnete: Durchhaltevermögen und vor allem Durchsetzungskraft.

Vier mal vier Jahre, also insgesamt vier Amtsperioden, stand sie an der Spitze der BRK-Bereitschaften im Landkreis Lindau. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung in der Weißensberger Festhalle wurde Weigl verabschiedet und Markus Natterer aus Bodolz zum Nachfolger gewählt.

Die scheidende Kreisbereitschaftsleiterin habe „Enormes geleistet“, betonte Seidl. Um aufzuzeigen, welches Leistungspensum Weigl hatte, griff er als Beispiel das Jahr 2006 heraus. Genau 1159 Stunden habe sie damals ehrenamtlich absolviert. Hochgerechnet auf die nachfolgenden zehn Jahre seien dies annähernd 12000 Stunden gewesen – ganz zu schweigen von den 16 Jahren, die sie insgesamt im Amt war, so der Kreisvorsitzende.

Ihre Arbeit werde auch außerhalb der Blaulichtorganisationen wertgeschätzt. Besondere Verdienste habe sie sich im Bereich Ausbildung erworben, aber auch ihre Qualitäten als „Feldköchin“ seien nicht zu verachten. Seidl sagte: „Kurzum: Maria Weigl ist ein Mensch, der das Herz am rechten Fleck hat.“

Lob von allen Seiten für scheidende Vorsitzende

„Du bist eine Ausnahmeerscheinung – nicht nur in Schwaben, sondern in ganz Bayern“, schloss sich auch BRK-Landesbereitschaftsleiter Michael Raut den Lobeshymnen an. Weigl sei in ihrer Amtszeit zu einem „Aushängeschild der Bereitschaften in ganz Bayern“ geworden. Sie habe „Beachtliches geleistet“, nicht nur für den BRK-Kreisverband, sondern generell für das Ehrenamt, so Raut.

Weigl selbst bedankte sich bei den vielen Mitstreitern und Helfern, die „mich über all die Jahre unterstützt und mir stets den Rücken gestärkt haben, denn ohne einen solchen Apparat würde das nicht funktionieren“. Es sei nun „an der Zeit, dass Jüngere das Ruder übernehmen“. Sie freue sich darauf, nun wieder mehr Zeit für die Familie, insbesondere für ihre Enkel, zu haben.

Weigl blick auf ihre 16-jährige Amtszeit zurück

Zuvor ließ Weigl die 16 Jahre seit Beginn ihrer Amtszeit (2001) nochmals Revue passieren und berichtete anhand von zahlreichen Chronik-Fotos über die wichtigsten Aktivitäten und Ereignisse während ihrer Zeit als Kreisbereitschaftsleiterin. Legendär waren die Einsätze beim Hochwasser in Deggendorf (2013) oder während der Fußball-WM in Deutschland.

Die Wahl der neuen Kreisbereitschaftsleitung erfolgte anhand von Stimmzetteln. Von den rund 180 Mitgliedern der Bereitschaften im Landkreis (siehe auch Kasten) waren 82 anwesend und damit wahlberechtigt. Einziger Kandidat für die Nachfolge Weigls war Markus Natterer. Von den 80 gültigen Stimmen erhielt der 33-jährige Bodolzer insgesamt 74 oder anders ausgedrückt 92,5 Prozent. Bei der Wahl des Stellvertreters kandidierten Martina Rankl und Stephan Strittmatter, weshalb eine Stichwahl notwendig war. Dabei setzte sich Rankl mit 60 Stimmen klar durch, auf Strittmatter entfielen 22 Stimmen.

Der neue Kreisbereitschaftsleiter Natterer, der bereits Ende Oktober 2014 vom vorzeitig ausgeschiedenen Michael Weiss das Stellvertreteramt übernommen hatte, ist von Beruf Kältetechniker. Er begann seine Rotkreuzlaufbahn 1994 bei der Jugendwasserwacht in Nonnenhorn und trat 2004 in die Bereitschaft Lindau ein. Daneben absolvierte er Ausbildungen als Rettungssanitäter und als Verbandsführer. Seine Schwerpunkte in der Bereitschaft sind der Katastrophenschutz und der Sanitätsdienst, daneben leistet er aber auch Unterstützung im sozialen Bereich, beispielsweise im Blutspendedienst.

Kreisbereitschaft Lindau

Rund 180 ehrenamtliche, freiwillig tätige Mitglieder sind in den insgesamt vier BRK-Bereitschaften im Landkreis Lindau organisiert: Dazu zählen Lindau, Opfenbach, Heimenkirch/Röthenbach und Weiler-Simmerberg. Sie alle agieren unter dem Dach der Kreisbereitschaft Lindau. Die Bereitschaften sind in den verschiedensten Aufgabengebieten aktiv – etwa beim Sanitätsdienst, beim Blutspendedienst, beim technischen Dienst, im Katastrophenschutz, in der Verpflegungsgruppe sowie in anderen Einsatzeinheiten. Darüber hinaus führen sie aber auch verschiedene Aktionen zur Mittelbeschaffung durch, denn vieles müssen die Bereitschaften selbst finanzieren. (ust)