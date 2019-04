Marius Reck nach guter Saison erneut Deutscher Meister in der Halfpipe

Marius Reck, professioneller Freeskier aus Weißensberg, der für den TSV Niederstaufen startet, hat in Davos in seiner Spezialdisziplin Halfpipe seinen Deutschen Meistertitel verteidigt und damit seine erfolgreiche Skisaison gekrönt. Das teilt sein Verein mit.

Marius Reck wurde im Frühjahr 2018 in den Kreis der Nationalmannschaft des DSV. Bereits im Dezember 2018 ging es nach China zum ersten Weltcup-Einsatz. Trotz kurzer Vorbereitung platzierte sich Marius unter die ersten 20 der weltbesten Halfpipe-Profis. In der Endabrechnung in der Weltcup-Halfpipe-Disziplinenwertung belegt er Rang 40. Er ist damit nicht nur in der Weltcupwertung sondern auch in der FIS Weltrangliste der beste deutsche Teilnehmer in dieser Disziplin. In der Gesamtweltcupwertung ist er zweitbester deutscher Teilnehmer.

Auch in den Disziplinen Slopestyle und Big Air ging Marius an den Start. Bei den Deutschen Meisterschaften im Big Air belegte er den vierten Platz. Im Slopestyle erreichte er beim FIS Contest im Kleinen Walsertal einen zweiten und einen dritten Rang. Bei den Deutschen Meisterschaften verpasste er nur knapp das Finale und musste sich am Ende mit Rang acht begnügen.

Für die kommende Saison sind die Ziele schon gesteckt: Laut Mitteilung peilt Marius in der Weltcupwertung eine Platzierung unter den Top 15 an. Dies würde ihn einen großen Schritt näher an sein Ziel, der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2021 und die Olympischen Spiele 2022 bringen. Foto: pr