Mann prügelt mitten auf der Autobahn

Mitten auf der Autobahn ist es am Freitagmorgen zu einer Tätlichkeit gekommen. Ein unbekannter Autofahrer hat im Bereich der Baustelle angehalten, den nachfolgenden Verkehr blockiert und den Fahrer hinter ihm geschlagen.

Die Polizei berichtet, dass gegen 7.15 Uhr ein weißer Audi in Weißensberg auf die A96 in Fahrtrichtung Bregenz gefahren ist. Der Fahrer habe dabei einen auf der Autobahn fahrenden schwarzen BMW derart geschnitten, dass dieser eine Vollbremsung machen musste. Der BMW-Fahrer hupte, das brachte den Audi-Fahrer dazu, auf der Autobahn anzuhalten, den Rückwärtsgang einzulegen und bis knapp vor den BMW zurückzufahren. Der Audifahrer sei ausgestiegen, zum BMW gegangen und habe den 55-Jährigen mehrfach durch das offene Autofenster ins Gesicht geschlagen, wie dieser später bei der Polizei anzeigte. Dann stieg er in sein Fahrzeug und fuhr weg, bevor die Polizei vor Ort war. Hinter der Szene mussten mehrere Fahrzeuge anhalten, es müsste also Zeugen geben.