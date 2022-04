Mähwerk beschädigt Auto

Ein Landwirt, ist am Mittwoch gegen 18.45 Uhr mit seinem Schlepper von Lampertsweiler in Richtung Lindau unterwegs gewesen. Das an dem Schlepper angebrachte Mähwerk war laut Polizei wohl nicht ordnungsgemäß eingefahren oder befestigt, sodass dieses sich während der Fahrt nach unten bewegte und dabei den entgegenkommenden Audi A3 einer 56-jährigen Fahrerin beschädigte. Das Auto wurde auf der Fahrerseite „erheblich beschädigt“, schreibt die Polizei. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt 3500 Euro beziffert. Nach der Unfallaufnahme konnten beide Fahrzeuge wieder weiterfahren.