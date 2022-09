Landratsamt Lindau warnt vor verdächtiger Sammelfahrt in Weißensberg

Wie das Landratsamt Lindau mitteilt, ist im Ortsteil Rehlings der Gemeinde Weißensberg ist ein Flyer zu einer Sammelfahrt am Dienstag, 13. September, verteilt worden. Darin wird angekündigt, dass Gegenstände wie Elektrogeräte, Autozubehör oder Spielsachen, die vor dem Haus deponiert werden, in der Zeit von 7 bis 17 Uhr abgeholt werden.

Auch andere Gemeinden könnten betroffen sein

Das Landratsamt Lindau, das mit einer Pressemitteilung reagiert, geht jedoch davon aus, dass diese Sammelfahrt nicht auf die Gemeinde Weißensberg beschränkt bleibt, sondern sich über den gesamten (unteren) Landkreis erstrecken wird.

Sammlungen seien zwar grundsätzlich zulässig, in diesem Fall habe das Landratsamt jedoch erhebliche Zweifel an der Seriosität. Die Behörde empfiehlt zum Schutz des Eigentums alle von der Straße aus zugänglichen tragbaren Gegenstände in die Garage oder den Schuppen zu räumen und diese abzusperren. Bei verdächtigen Wahrnehmungen oder fremden Personen auf dem eigenen Grundstück sollte die Polizei verständigt werden.