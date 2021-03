Landratsamt bescheinigt Weißensberg gute Finanzen

Die im Dezember vom Gemeinderat Weißensberg beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde nun auch vom Landratsamt Lindau „rechtsaufsichtlich gewürdigt“. Mit anderen Worten: Das Amt als übergeordnete Aufsichtsbehörde befindet Haushaltssatzung und Haushaltsplan für rechtens und hat nichts daran auszusetzen. Wie es in einem entsprechenden Schreiben an die Verwaltungsgemeinschaft Sigmarszell, welcher die Gemeinde angehört, heißt, enthält die Satzung „keine genehmigungspflichtigen Bestandteile“. Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 900 000 Euro seien „nicht genehmigungspflichtig, da in den Folgejahren keine Kreditaufnahmen geplant sind“, gab Bürgermeister Hans Kern in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt.

Wörtlich schreibt Landrat Elmar Stegmann: „Die finanzielle Lage der Gemeinde Weißensberg ist gut. Sie ist seit dem Jahr 2019 schuldenfrei.“ Trotz eines hohen Investitionsaufkommens mit circa 3,9 Millionen Euro im laufenden Jahr und etwa 3,4 Millionen Euro im kommenden Jahr könne die Gemeinde auf Kreditaufnahmen verzichten. Denn ein Großteil dieser Kosten soll durch Rücklageentnahmen finanziert werden. So betrug Ende 2020 der Rücklagenstand laut vorläufigem Rechnungsergebnis immer noch rund fünf Millionen Euro.

In diesem Haushaltsjahr ist eine Entnahme von knapp 2,756 Millionen Euro veranschlagt, im Jahr 2022 eine weitere in Höhe von 526 000 Euro. Der Stand an Rücklagen wird sich demnach bis Ende nächsten Jahres auf voraussichtlich rund 1,723 Millionen Euro verringern. Allerdings sind für die darauffolgenden Jahre wieder Zuführungen zur Rücklage eingeplant.

Nach wie vor würden aber auch die Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt auf einem „hohen Niveau“ liegen, lobt der Landrat. So werde allein im vergangenen Jahr der Planansatz für diese Zuführung um gut die Hälfte übertroffen, wodurch diese laut vorläufigem Rechnungsergebnis auf knapp 1,7 Millionen Euro steigen dürfte. Zwar werde für das heurige Jahr mit einem deutlich geringeren Zuführungsbetrag, nämlich rund 572 000 Euro, gerechnet. Allerdings erwarte die Gemeinde für die kommenden drei Jahre schon wieder eine Zuführung von gut einer Million Euro im Durchschnitt, heißt es im Schreiben der Rechtsaufsicht.

Wie berichtet wird die Gemeinde Weißensberg im laufenden Jahr kräftig investieren. Die mit Abstand größte Summe bei den Ausgaben, nämlich 1,7 Millionen Euro, ist für die Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte St. Markus reserviert. Im Finanzplan bis 2024 sind für dieses Projekt weitere 900 000 Euro eingeplant, sodass die gesamte Maßnahme 2,6 Millionen Euro kosten wird. Den zweitgrößten Posten im Vermögenshaushalt nimmt die Abwasserbeseitigung mit knapp einer halben Million Euro ein, wovon der Baukostenanteil an der neuen Kläranlage Lindau allein mit über 320 000 Euro zu Buche schlägt. Weitere 300 000 Euro sind im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Festhallenareals veranschlagt.